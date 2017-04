Es lohnt sich nicht immer, das Bußgeldverfahren durch einen Einspruch zu verlängern. Bei Verstößen, bei denen kein Fahrverbot anfällt und das Bußgeld weniger als 100 Euro beträgt, ist es meist besser zu zahlen. Die Kosten im weiteren Verlauf des Verfahrens könnten höher ausfallen als das auferlegte Bußgeld. Eine besondere Notwendigkeit zum Handeln liegt aber natürlich vor, wenn der Fahrer noch in der Probezeit ist oder seine berufliche Existenz an den Führerschein gekoppelt ist. In diesem Fall sollte man nichts unversucht lassen und die Möglichkeit für einen Einspruch genau prüfen.