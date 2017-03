Fast drei Viertel aller Online-Käufer lesen sich vor der Kaufentscheidung Produkt-Bewertungen anderer Kunden durch. Ein Drittel findet diese Bewertungen genauso wichtig wie die Meinung von Freunden oder Familienmitgliedern. Wie seriös aber sind diese Kundenbewertungen im Netz wirklich? Was ist echt, was Fake? Wie erkennen sie eine gefälschte Kundenbewertung und wie gehen Sie dagegen vor?

Einer großen Zahl von Kundebewertungen im Netz können Sie vertrauen. Das liegt ganz einfach daran, dass die Bewertungsportale selbst ein großes Interesse daran haben, dass die dort abgegebenen Bewertungen auch wirklich stimmen. "Händler und Portale verdienen mit der Seriosität am Ende ihr Geld. Wenn das Vertrauen der Käufer aber schwindet, ist auch das Geschäft gefährdet. Deshalb wird von Anbieterseite viel unternommen, um gefälschte Bewertungen zu erkennen und zu löschen", so Marie-Teresa Weber, Bereichsleiterin Verbraucherrecht und Medienpolitik beim Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. Im ersten Schritt suchen Softwarealgorhytmen nach verdächtigen Bewertungen, außerdem setzen die Bewertungsportale Mitarbeiter ein, die ganz gezielt nach auffälligen Texten und Adressen suchen. Werden Fälschungen gefunden, gehen die Portale dagegen mittlerweile auch immer öfter gerichtlich vor.

Wie viele Kundenbewertungen im Netz gefälscht sind, lässt sich nicht genau beziffern, erklärt die Expertin: "Die Portale und Händler rücken keine Zahlen über gelöschte Bewertungen raus. Das lässt sich also nur schwer sagen. Wir gehen aber von einer prozentual eher geringen Anzahl an Fakes aus."



Ob Digitalkamera, Essen im Restaurant oder Traumurlaub: Weil positive Bewertungen bares Geld wert sind, verkaufen einige professionelle Agenturen nach wie vor Bewertungen für bestimmte Händler und Produkte. "Die geben ein paar Studenten elf Euro pro Bewertung und bekommen so schnell das Portal mit tollen Kundemeinungen voll", sagt Marie-Teresa Weber.