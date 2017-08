Geschirrspüler optimal nutzen

Der Geschirrspüler soll neben Zeit vor allem Energie und Wasser sparen. „Deshalb ist es nicht nötig, das Geschirr vorher mit der Hand vorzuspülen. Sie verschwenden dabei nur Wasser. Mit dem richtigen Reinigungsprogramm und -mittel geht auch festsitzender Schmutz ab“, so Dr. Bernd Glassl, Bereichsleiter Haushaltspflege beim Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V. Vorspülen fällt also weg, grobe Speisereste sollten Sie allerdings entfernen.

Räumen Sie das Geschirr immer so ein, dass alle Seiten von den Wasserdüsen des Spülers erreicht werden können. Der Spüler sollte immer möglichst vollgeladen werden. Dabei darf das Geschirr sich untereinander allerdings nicht berühren. Reinigungsmittel, Klarspüler und Enthärter setzen Sie immer so ein, wie der Hersteller es empfiehlt. Ist das Geschirr normal verschmutzt, schalten Sie auf ein Eco-Programm. Das spart vor allem Energie für das Aufheizen des Wassers. Die Reinigung selbst dauert dabei zwar länger, ist im Endeffekt aber preiswerter. Einmal im Monat sollten Sie Filter und Sprühdüsen von Hand säubern und durchspülen.

Eco- oder Sparprogramme entfernen auch bei niedrigen Temperaturen mit Pulvertabs oder Pulverspülmittel zuverlässig Keime und Bakterien. „Mit der Zeit setzen sich aber in Filter und Schläuchen gehärtete Fette ab, die den Spüler verstopfen und die Reinigung behindern können“, warnt Dr. Glassl. Deshalb sollten Sie mindestens aller vier Wochen ein Programm mit 60 Grad oder mehr laufen lassen. Das löst die Fette und sorgt für einen sauberen Spüler. Anschließend empfiehlt sich noch das Abwischen der Dichtungen, an denen sich oft Reste anlagern.

Am häufigsten werden in Spülmaschinen Tabs verwendet. Für normales Geschirr und normale Verschmutzungen reicht ein Tab mit den drei Grundfunktionen Reinigung, Wasserenthärtung und Klarspülen. Einfache Tabs reinigen in allen Preisklassen übrigens genauso gut wie Tabs mit Zusatzfunktionen. Tabs mit mehr Funktionen beinhalten die genannten drei Grundfunktionen und haben zusätzliche Wirkstoffe für Silberbesteck, spezielles Glas oder empfindliches Porzellan. Unser Experte rät aber: „Wirklich empfindliche Teile, wie teures Glas, sollten Sie ohnehin mit der Hand spülen.“

Es ist kein hygienisches Problem, wenn der Spüler einige Tage, zum Beispiel während des Urlaubs, nicht benutz wird. Zwar vermehren sich in Filter, Wasserschläuchen und Düsen schon nach kurzer Zeit Keime und Bakterien. “Solange Sie Tabs auf Pulverbasis oder Spülmittel in Pulverform verwenden, ist das aber auch bei niedrigen Spültemperaturen kein Problem. Diese Pulver enthalten alle Bleichmittel, die auch schon bei 30 Grad Bakterien und Keime zuverlässig abtöten“, so unser Experte. Achten Sie darauf, den Spüler auch mit schmutzigem Geschirr immer geschlossen zu halten, so verbreitet sich kein unangenehmer Geruch in der Wohnung.