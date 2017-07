Überflüssiger Inhaltsstoff

Unter den getesteten Produkten warben einige mit dem Inhaltsstoff Koffein. Das könnte Männer zum Kauf bewegen. Denn Männer neigen häufig dazu, positiv empfundene Eigenschaften und Wirkungen einer Sache auf andere Produkte zu übertragen. Weil Koffein etwa in Kaffee enthalten ist und Kaffee munter macht, muss Koffein in einer Creme also auch gut sein – auch wenn sich die aufmunternde Wirkung gar nicht auf die Haut überträgt.

Nachweisbar war der Stoff zwar tatsächlich in den Produkten, die das deutlich als Produktvorteil deklarieren. Einen wissenschaftlichen Nachweis über die Wirkung des Koffeins liefern die Hersteller allerdings nicht. Da sich der Zusatz von Koffein jedoch nicht auf den Preis der Produkte auswirkt und der Muntermacher in solch geringen Dosen auch nicht schadet, gibt es keinen nennenswerten Unterschied zwischen Produkten mit und ohne Koffein.

Kritische Inhaltsstoffe

Parabene sind Konservierungsstoffe, die Kosmetik vor Keimbefall schützen. In der Liste der Inhaltsstoffe, werden sie häufig unter den Namen Isopropyl, Isobutyl oder Pentyl aufgeführt. Parabene können das menschliche Hormonsystem beeinflussen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung kommt aber zu dem Schluss, dass die in Kosmetikprodukten verwendeten Mengen für alle Bevölkerungsgruppen ungefährlich sind. Manche Hersteller konservieren Ihre Produkte trotzdem mit anderen Stoffen und bewerben das auch so. Die Stiftung Warentest kritisiert das, weil die Bezeichnung "ohne Parabene" Verbrauchern suggerieren könnte, dass Produkte mit Parabenen gefährlich sind.

In Hautpflegeprodukten stellen Parabenenach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen also keine Gefahr dar. Kritische Bestandteile von Mineralölen, sogenanntegesättigte Mineralölkohlenwasserstoffe (kurz MOSH) und aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe (kurz MOAH), stehen im Verdacht, Krebs auszulösen und Organe zu schädigen. Sie werden oft in Kosmetikprodukten gefunden, aber ebenfalls nur in geringen Mengen. Im aktuellen Test waren alle zwölf Produkte frei von diesen Stoffen.

Die optimale Gesichtspflege

Bildrechte: IMAGO Das richtige Produkt finden Sie, wenn Sie wissen, ob Sie eher zu fettiger Haut, trockener Haut oder Mischhaut neigen. Im Zweifel lassen Sie Ihren Hauttyp vom Hautarzt bestimmen. Reinigen Sie Ihre Haut abends und morgens gründlich. Nach Rasur und Rasierwasser, bekommt die Haut morgens Feuchtigkeitscreme, -lotion oder ein Gel und ganz zum Schluss bei Bedarf noch einen Sonnenschutz. Vorsicht: Auch wenn Pflegeprodukte einen eingebauten Sonnenschutz versprechen, verwenden Sie lieber noch ein Extraprodukt mit genauen Angaben zum Lichtschutzfaktor. Eine Gesichtscreme ist kein Ersatz dafür und bietet auch keinen sicheren Schutz gegen UV-Strahlen.

Fazit

Gesunde Haut im Männergesicht braucht wenige Pflegeprodukte und die müssen noch nicht mal teuer sein. Wenden Sie Creme und bei Bedarf Gesichtswasser regelmäßig an. Ernähren Sie sich ansonsten gesund, rauchen und trinken Sie nicht. Und wenn Sie dann noch an den Sonnenschutz denken, wird Ihre Haut dankbar sein.