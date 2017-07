Die endgültige Rechnung darf maximal 20 Prozent über dem Kostenvoranschlag liegen. Die Abweichung vom Angebot muss der Handwerker schlüssig und für Sie am besten schriftlich begründen. Wurde mit Nettopreisen geworben, müssen Sie am Ende auch nur diese bezahlen.

Für die Anfahrtskosten berechnen Handwerker in der Regel eine Kilometerpauschale. 30 Cent pro Kilometer sind angemessen. Auch eine halbe Lohnstunde ist für die Anreise annehmbar. Vereinbaren Sie das am besten schriftlich vor Beginn der Arbeiten. Möglich ist auch eine pauschale Summe auf der Rechnung für die Anfahrtskosten. Alles über 20 Euro pro Tag sollten Sie ablehnen.

Kleine Handwerksbetriebe müssen wahre Meister im Timing sein. Wenn die eine Baustelle fertig ist, sollte im Idealfall nahtlos die nächste beginnen. In der Praxis ist das selten möglich. Deshalb versuchen die Firmen, immer mehrere Baustellen gleichzeitig zu bedienen. Handwerker halten sich in der Regel an den mit Ihnen abgesprochenen Terminplan und sagen bei eventuellen Änderungen rechtzeitig Bescheid. Rechnungsorientierte Handwerker bleiben ohne Ankündigung auch mal für einen oder mehrere Tage der Baustelle fern. Sie bedienen dann in der Regel den Kunden der am meisten nervt. Haben Sie einen Termin für die Fertigstellung vereinbart, dann muss der Handwerker sich auch daran halten. Verzögerungen muss er begründen.