Handyverträge vorzeitig kündigen

Hat man nach dem Umzug am neuen Wohnort einen schlechten Empfang, ist das kein Grund für eine außerordentliche Kündigung. Mobilfunkverträge decken große Gebiete ab. Trotzdem können Sie den Anbieter nicht dazu verpflichten, Ihnen wirklich an jedem Ort ein Signal in optimaler Stärke zur Verfügung zu stellen. Sollten Sie in eine Gegend ziehen, in der Ihr aktuelles Netz schwächelt, können Sie nur auf die Kulanz des Anbieters hoffen.