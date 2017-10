Versteckte Preiserhöhungen bei Energieanbietern

Die üblichen Tricks

Die Versorger haben die Pflicht, Sie über eine Preiserhöhung rechtzeitig zu informieren. Da ein einfacher Brief mit der Information, dass man zukünftig mehr Geld will, bei dem Kunden vielleicht Wechselabsichten weckt, werden klare Informationen nicht auf den ersten Blick deutlich gemacht. Die Information zur Preiserhöhung steckt dann nicht im Anschreiben direkt, sondern in einem meist mehrseitigen Schreiben. Oftmals sprechen Versorger dabei von einer "individuellen Preisinformation" oder einer "Preisanpassung". Auch Begriffmonster wie "personalisierte Preisentwicklung und Prognose"sollen von der eigentlichen Sache ablenken. Gern wird die Preiserhöhung auch in einem ewig langen Text verschleiert. Meist geschieht das, indem zunächst nur auf Teuerungen bei den Techniken der erneuerbaren Energien und auf Seiten des Staates abgezielt wird. Inhaltlich ist dann meist nicht auf den ersten Blick zu erkennen, dass die Kunden mit einer Preiserhöhung rechnen müssen.

So müsste es laufen

Bildrechte: dpa Laut eines Urteils des Oberlandesgerichtes Düsseldorf vom 20. Oktober 2016 müssen die Versorger Sie ohne Tricks und Verschleierungstaktik über eine geplante Preiserhöhung informieren, wie Dr. Katja Henschler von der Verbraucherzentrale Sachsen erklärt: "Der Versorger muss Sie transparent und verständlich darüber informieren, dass es sich um eine Preiserhöhung handelt. Das heißt, der Kunde muss das auf den ersten Blick verstehen." Auch die Form muss so gewählt sein, dass Sie als Kunde die Information ohne Missverständnisse bekommen. Eine Werbebroschüre ist nicht der richtige Weg. Haben Sie Ihren Vertrag schriftlich abgeschlossen und keine Einwilligung in einen Mailverkehr gegeben, kann der Versorger Sie nicht einfach anmailen oder gar per SMS über eine Preiserhöhung informieren.

Das Recht auf Ihrer Seite

Nach oben genanntem Urteil müssen Sie eine versteckte Preiserhöhung nicht akzeptieren. Das gilt auch dann, wenn Sie von dieser Erhöhung erst bei der nächsten Abrechnung etwas mitbekommen. In diesem Fall können Sie Ihr Geld zurückfordern. "Sie müssen das nicht stillschweigend hinnehmen, auch wenn schon einige Wochen seit der Benachrichtigung ins Land gegangen sind. Denn, wenn Sie die Preiserhöhung nicht als solche erkannt haben, ist sie auch nicht wirksam", so Katja Henschler. Konkret bedeutet das, Sie zahlen vorerst nur den bisherigen Preis weiter, die Erhöhung behalten Sie ein.

So reagieren Sie richtig

Das gilt natürlich nicht bei einer ordnungsgemäßen Ankündigung. Hier haben Sie aber auch rund vier Wochen Zeit, um gegen die Preiserhöhung Widerspruch einzulegen, wenn Sie diese für ungerechtfertigt halten. Außerdem haben Sie bei den meisten Verträgen ein Sonderkündigungsrecht im Falle einer Preiserhöhung.