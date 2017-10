Wenn die Heizung Geräusche macht, meist ist es ein Gluckern, dann befindet sich Luft im Heizkörper. Dadurch kann sich das Wasser nicht optimal im Heizkörper verteilen. Die Folge: Der Heizkörper wird nicht richtig warm und es wird unnötig Heizenergie verschwendet. In diesem Fall muss die Heizung entlüftet werden. Das kann man selbst erledigen und darf es auch als Mieter. Mit einer Zange oder einem speziellen Vierkantschlüssel wird das Entlüftungsventil am Heizkörper vorsichtig aufgedreht. Dabei sollte man ein kleines Gefäß unter das Ventil halten. Luft strömt durch das Ventil aus dem Heizkörper, und wenn Wasser nachkommt, kann das Ventil wieder zugedreht werden. Die Verbraucherzentrale empfiehlt jedoch, die Entlüftung von einem Fachmann durchführen zu lassen. Denn: Gerade in Mietshäusern sind die Heizkörper in der Wohnung ja nur ein kleiner Teil einer größeren Anlage. Mit dem Entlüften nimmt man Druck aus der ganzen Anlage, was dann bei allen Mietern zu geringerer Heizleistung führt. Zum Druckausgleich muss Wasser nachgefüllt werden und das sollte in Mietshäusern nur ein Fachmann tun. Wer bei seiner eigenen Anlage Wasser selbst nachfüllen möchte, kontrolliert zuerst den Wasserdruck am Manometer. Er wird meist durch eine grüne Kennzeichnung angezeigt, der maximale Befülldruck durch eine rote Nadel. Ist der Wasserstand zu gering, füllt man Wasser durch das Anschließen eines Schlauches an das Einlassventil nach.