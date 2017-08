Ob Musik-Streaming-Dienste, Internet-Radiosender oder die eigene Netzwerkfestplatte: Auf der Suche nach Lieblingssongs und Hörbüchern gibt es inzwischen viele Quellen. Einziges Problem: Werden diese per Handy oder Tablet abgespielt, lässt der Sound oft zu wünschen übrig. Die alte Stereo-Anlage kann hier noch gute Dienste leisten und sich mit einfachen Mitteln mit der „neuen“ Musikwelt verbinden. Welche Möglichkeiten es gibt und ob es sich klanglich lohnt, wollte Stiftung Warentest genauer wissen.

Bluetooth-Empfänger sind die einfachste und günstigste Variante. Der Empfänger wird einfach am Audio-Eingang der Hifi-Anlage angeschlossen. Via Funk lässt sich die Musik aus dem Handy oder der Festplatte dann auf die großen und besseren Boxen der Anlage übertragen.

Bluetooth-Empfänger kosten zwischen 20 und 65 Euro. Qualitativ gibt es laut Stiftung Warentest kaum Unterschiede zwischen den verschiedenen Geräten. Einige haben aber mehr Funktionen als andere: Ein paar Adapter verbinden sich beispielsweise mit zwei oder drei Zuspielgeräten gleichzeitig, was bei Partys von Vorteil ist, weil so verschiedene Personen Musik beisteuern können.

Auch per WLAN lässt sich die Musik vom Handy oder anderen Geräten auf die Lautsprecher der Hifi-Anlage übertragen. Smartphone, Notebook und andere Geräte im Netzwerk senden die Musik an einen WLAN-Audio-Empfänger, der mittels Kabel an die Anlage angeschlossen wird.