Noch ist Deutschland im Vergleich mit vielen anderen Ländern bei offenen WLANs ein Entwicklungsland. Das könnte sich aber nach dem Wegfall der Störerhaftung ändern. Seit kurzem können Geschäfte, Hotels, Fahrunternehmen oder auch Privatpersonen ohne Angst vor teuren Abmahnungen gratis Hotspots anbieten. Nutzer sollten aber einige Sicherheitsregeln beachten. Sonst kommen Hacker sehr einfach an sehr private Daten.

Einfach private Daten abgreifen in offenen WLANs

Bildrechte: IMAGO/Gerhard Leber Nutzer von Hotspots können nicht wissen, wie gut die Anbieter bei der Sicherheit vorgesorgt haben. Sie können aber auf ein paar Details achten. "Ich würde sehr vorsichtig sein, wenn ich mich ganz einfach und ohne Passwort-Abfrage in ein WLAN einloggen darf – auch wenn das für mich als Nutzer natürlich sehr komfortabel ist", sagt Andreas Hentschel vom Technikmagazin CHIP. In komplett offene Netzwerke können sich neben harmlosen Nutzern auch Kriminelle einloggen und den Datenverkehr über sogenannte Netzwerk-Sniffer verfolgen, wie der Experte erklärt: "Über diese Schnüffel-Programme können private Zugangsdaten abgegriffen werden, etwa für den E-Mail-Anbieter." In komplett offenen WLANs sollten Nutzer nur Internetangebote nutzen, bei denen überhaupt keine persönlichen Daten eingegeben werden müssen. Dazu zählen etwa reine Nachrichtenseiten oder Unterhaltungsangebote.

Spätere Verschlüsselung bringt nicht unbedingt mehr Sicherheit

Bildrechte: IMAGO In Beiträgen zum Thema WLAN wird zwar gern der Rat gegeben, Nutzer sollten in den offen zugänglichen Hotspots auf verschlüsselte Verbindungen setzen. Viele Seiten – etwa fürs Onlinebanking, für E-Mail-Konten oder auch von Online-Shops – können mit dem Adresskürzel "https://" statt dem üblichen "http://" angesteuert werden. In der Adresszeile des Browsers fürs Smartphone oder den Laptop taucht dann ein kleines Schlosssymbol auf. "Wenn aber ein Hacker über das offene WLAN schon einen Keylogger auf den Rechner geschmuggelt hat, dann kann er meine späten Eingaben mitverfolgen und dann nützt die verschlüsselte Übertragung nichts", warnt Andreas Hentschel.

Recht hohe Hürde: Einloggen mit Passwort

Bildrechte: IMAGO/Sven Simon Deutlich besser geschützt gegen Hacker sind Smartphone- und Computernutzer in Netzwerken, in denen für jeden einzelnen Zugang neue Passwörter vergeben werden. Das kann beispielsweise ein Zugangscode sein, der Kunden eines Geschäfts auf dem Kassenzettel zugewiesen wird, oder auch ein Passwort, das mit der Zimmernummer des Hotels vergeben wird. In der Regel ist das ein WPA2-Passwort, das viele Nutzer auch vom Router zu Hause kennen. "Mit solchen Zugängen haben sich die Betreiber bisher in Sachen Störerhaftung abgesichert. Denn so lässt sich nachverfolgen, wer sich wann wo angemeldet hat", sagt der Experte. Gleichzeitig sei bei diesen Zugängen mit Passwort die Kommunikation zwischen Smartphone oder Laptop und dem Router von Geschäft oder Hotel abgesichert. "Grundsätzlich können Hacker auch über solche sicheren Netzwerke Daten abgreifen. Etwa wenn das Windows auf dem Rechner wegen fehlender Updates Sicherheitslücken hat", sagt Andreas Hentschel. Das sei aber deutlich schwieriger als bei komplett offenen WLANs.

Kommunikation über Smartphones etwas sicherer