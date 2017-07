Die Seiten erwecken auf den ersten Blick den Eindruck, als wurden die Produkte hier tatsächlich wissenschaftlich getestet und geprüft. In Wirklichkeit fassen viele der Betreiber aber nur andere Testergebnisse und Kundenmeinungen zusammen, oft gemixt mit Produktangaben der Hersteller. Hinzu kommt eine oft nicht nachvollziehbare Bewertung inklusive einer grafischen Aufbereitung die stark an seriöse Testgesellschaften wie die Stiftung Warentest erinnert. Die wirklichen Testkriterien sind oft nicht nachvollziehbar, Bezeichnungen wie Testsieger oder Preissieger verwirren zusätzlich. Statt also dem Kunden eine objektive Orientierung zu geben, werden bestimmte Produkte besonders hervorgehoben und können sofort gekauft werden.

Bildrechte: IMAGO

Sie wollen sich eine neue Bohrmaschine kaufen und geben "Bohrmaschine + Test" in die Suchmaschine ein. Unter den dann angezeigten fragwürdigen Testseiten wird Ihnen ein Testergebnis mit den angeblich zehn besten Bohrmaschinen präsentiert. Mal abgesehen davon, dass Sie meist nicht alle Bohrmaschinen auf einen Blick zu sehen bekommen, finden Sie auf der ersten Seite auch gleich den Test- und den Preissieger. Kein Grund also, sich weiter zu erkundigen. Stattdessen weiter zum Shop und Produkt gekauft!. Warum sollten Sie sich auch weiter informieren? Sie bekommen ja die Vorteile dieses Produktes aufgezeigt, in einigen Fällen gleichzeitig die negativen Seiten eines Baumarktbesuches: zu weit weg, zu voll, Sie müssen mit dem Auto fahren, keine Parkplätze, ein beschränktes Angebot und Anstehen an der Kasse. Eine Erklärung, unter welchen Bedingungen die Auswahl der Produkte und der Test stattgefunden haben, findet sich jedoch meist nicht.