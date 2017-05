Klassische Kaffeemaschine

Auch in Zeiten individueller Kaffeewünsche ist die klassische Filtermaschine nicht wegzudenken. Mehr als 60 Prozent der deutschen Haushalte nutzen sie, denn sie ist immer dann gut, wenn in kurzer Zeit relativ viel Kaffee hergestellt werden soll. Bis zu zehn Tassen sind in wenigen Minuten fertig. Das Warmhalten des Kaffees funktioniert bei klassischen Kaffeemaschinen in der Regel ohne Probleme. Die Bestandteile der Maschine, also Kanne und Filter, lassen sich leicht reinigen. Filtermaschinen sind außerdem umweltschonend und produzieren wenig Müll. Sie sind schon ab ca. 20 Euro zu haben. Bei teureren Maschinen mit eingebautem Mahlwerk oder mit frisch gemahlenen Bohnen aus einer Kaffeemühle kann dem Kaffee noch mehr Aroma verliehen werden. Einfache Kaffeemühlen kosten ca. 15 Euro.

Kapsel- oder Padmaschine

Bildrechte: IMAGO Sie bedienen das Bedürfnis nach einer einzelnen, individuellen Kaffeeportion. Ob Filterkaffee, Cappuccino oder Espresso, all das bereiten die Maschinen portionsweise in Sekundenschnelle zu. Wenn der Wasserkanister gefüllt ist, Kapsel oder Pad sich in der entsprechende Vorrichtung befinden und der Knopf gedrückt wird, ist das gewünschte Getränk schnell fertig. Das ist praktisch für Kaffeetrinker, die mehrmals am Tag eine einzelne Tasse haben möchten. Für größere Mengen sind die Maschinen jedoch nicht geeignet. Ein weiterer Nachteil: der Abfall. Kapseln aus Aluminium sind biologisch nicht abbaubar. Aber auch Kunststoff hat eine schlechte Ökobilanz. Kaffeepads, die Kaffee in Zellstoffbeutelchen enthalten, lassen sich kompostieren. Die Reinigung und Pflege der Maschinen ist unkompliziert. Bei Geräten mit Milchaufschäumer bedarf es etwas mehr Geduld und Zeit. Viele Bestandteile können jedoch auch in den Geschirrspüler. Die Kapsel- oder Padmaschinen haben eine überschaubare Größe und nehmen nicht übermäßig viel Platz weg. Auch preislich sind diese Maschinen erschwinglich: Einsteigermodelle kosten zwischen 50 und 100 Euro.

Kaffeevollautomat

Auch beim Vollautomaten fließen Latte Macchiato, Cappuccino, Espresso und anderes portionsweise auf Knopfdruck in die Tasse. Das allerdings umweltfreundlicher als bei Kapsel- oder Padmaschinen. Oft haben Vollautomaten extra Behälter für ganze Bohnen und eine integrierte Kaffeemühle. Den frisch gemahlenen Kaffee gibt es auch mit Crema oder Milchschaum. Die Brühtemperatur wird überwiegend automatisch gewählt. Persönliche Vorlieben, wie der Mahlgrad und die Stärke vom Kaffee, lassen sich bei vielen Modellen programmieren. Doch der Luxus hat seinen Preis. Im Schnitt kosten gute Kaffeevollautomaten 800 Euro. Nicht unterschätzen sollte man die Reinigung solcher Geräte. Mehrmals im Monat, wenn nicht sogar täglich, sollten die gesamte Brüheinheit im Inneren des Gerätes und der Wassertank gesäubert werden, die Bestandteile zum Milchschäumen sogar nach jedem Gebrauch. Integrierte Spülprogramme reinigen nur die Kaffeewege. Feuchtigkeit, die im Gerät verbleibt, bietet einen Nährboden für Bakterien und Keime. Kaffeevollautomaten benötigen ausreichend Platz in der Küche. Sie sind meist größer als klassische Kaffeemaschinen, Kapsel- oder Padmaschinen.

Wie viel kostet der Kaffee aus welcher Maschine?