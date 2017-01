Eltern, Erzieher und Lehrer können Schwierigkeiten haben, eine Hochbegabung zu erkennen. Gerade in der Schule werden gute Noten mit Intelligenz, schlechte mit fehlender Intelligenz gleichgesetzt. Sind Kinder in der Schule verhaltensauffällig, sollte also auch eine mögliche Hochbegabung bei der Suche nach den Ursachen in Erwägung gezogen werden.

Zur Ermittlung des IQ gibt es unzählige Tests, die manchmal sogar in Zeitschriften angeboten werden. Um für ihr Kind einen seriösen und anerkannten Test auszuwählen, sollten sich Eltern beraten lassen. Über die Internetseiten der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind oder des Fachportals Hochbegabung der KARG-Stiftung finden sie Ansprechpartner. Beratungen werden in der Regel von Psychologen und/oder staatlichen Einrichtungen wie zum Beispiel an Universitäten angegliederte Institute durchgeführt und sind kostenlos. Für den Test an sich fallen Kosten zwischen 50 und 100 Euro an. Relevante Ergebnisse liefern Tests allerdings erst ab einem Alter von fünf Jahren.