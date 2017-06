Kameras für Kinder sind im Grunde genauso aufgebaut, wie digitale Kompaktkameras.. Das Design allerdings ist kindgerecht. Quietschbunt oder blau und pink, mit Dinos für Jungs oder Einhörnern für Mädchen. Bei einigen Modellen sind die Bedientasten etwas größer, damit der Nachwuchs besser damit zurechtkommt. Für die ganz Kleinen gibt es größere Kameras, die sich mit beiden Händen leicht greifen lassen. Sogar Action-Cams , ähnlich einer Go-Pro, sind im Kindersegment zu haben. Und auch die Smart-Watch im Kinderformat kann fotografieren und Videos aufnehmen. Alles ist also etwas größer, nur eins ist oft sehr klein: das Display.

Bei den meisten Modellen sind die Foto- und Videofunktionen einfach und intuitiv gehalten. Vorkenntnisse oder Computererfahrung brauchen die Kinder nicht. Sie können also einfach drauf los knipsen. Die Bilder und Videos lassen sich sofort digital abrufen und können bei Bedarf zu Hause ausgedruckt oder eben wieder gelöscht werden.

Die Kameras sind robust gebaut, und oft auch stoßfest und wasserdicht. Im nassen Sand liegen, runterfallen oder auch mal mit Ketchupfingern bedient werden, macht vielen also nichts aus.

Schwierig wird es beim eigentlichen Thema, dem Fotografieren. Die Qualität der Bilder lässt bei fast allen Kameras stark zu wünschen übrig. Mit ein bis zwei Megapixeln ist die Auflösung der Bilder schlechter als bei einer durchschnittlichen Handykamera. Kinder-Action-Cams oder Smart-Watches liefern oft noch schlechtere Bilder. Die Bildschirme an den Kameras sind in den meisten Fällen mit eineinhalb bis zwei Zoll sehr klein. Fotos oder Videos lassen sich damit schlecht betrachten und bearbeiten. Viele Geräte werden zudem mit herkömmlichen Batterien betrieben, die nicht wieder aufgeladen werden können.

Unter drei Jahren machen selbst Kinderkameras keinen Sinn. Für diese Altersklasse sind reine Spielzeugapparate besser. Die sind bunt und machen lustige Geräusche. Die Kids können so tun als ob, werden aber von Technik und Handhabung nicht überfordert.

Von drei bis sechs Jahren sind Kinderkameras ein guter Begleiter auf Foto-Tour. Die Apparate lassen sich leicht handhaben. Manche haben sogar zwei Sucher, damit die Kinder mit beiden Augen durchschauen können, was ihnen die Suche eines Motives wesentlich erleichtert. Die Bildqualität ist nicht top, dafür stehen Spaß- und Spielfaktor hier im Vordergrund. Die meisten Kameras verfügen über eine Selfie-Funktion und einfache Bearbeitungsprogramme. Auf das Foto von Mama oder Papa kann man damit ein paar Hasenohren zaubern oder sich selbst in einen Drachen oder eine Prinzessin verwandeln.

Von sieben bis zehn Jahren haben Kinder schon ein Grundverständnis für Technik und Computer. Action- und Outdoorkameras bieten Abwechslung und sind in Qualität und Handhabung auch schon anspruchsvoller. Einige Kameras sind mit Blitz und Touchscreen ausgestattet. Eine Bearbeitung der Bilder und Videos ist sowohl an der Kamera als auch am Computer möglich.