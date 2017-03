Rechtlich gesehen darf nur dann ein Foto online gestellt werden, wenn die Person, die darauf zu erkennen ist, auch damit einverstanden ist. Dieses Recht am eigenen Bild hat jeder Mensch – egal, wie alt er ist. Ein Säugling oder Kleinkind kann jedoch noch nicht selbst entscheiden, ob es mit der Verbreitung des Fotos einverstanden ist. Solange die Kinder noch klein sind, nehmen die Eltern das Recht am eigenen Bild stellvertretend für ihren Nachwuchs wahr. Das heißt: Die Eltern können entscheiden, ob sie die Bilder beispielsweise in sozialen Netzwerken einstellen wollen oder nicht. Bei getrennt lebenden Eltern entscheidet der sorgeberechtigte Elternteil, ob etwas online erscheinen darf.