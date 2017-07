Kinder haben größere Pupillen und hellere Augenlinsen als Erwachsene, deshalb können mehr UV-Strahlen eindringen und die Netzhaut schädigen. Besonders die konzentrierte, von der Seite einfallende Strahlung, beispielsweise bei der Reflektion von Wasser, kann hartnäckig sein. UV-Schutzgläser halten die gefährlichen Strahlen ab. Dennoch sind Sonnenbrillen für die Allerkleinsten nicht unbedingt notwendig, denn ein grundlegender UV-Schutz für die Augen ist auch dann gegeben, wenn der Kopf im Schatten ist. Ein Sonnenschirm am Buggy der Allerkleinsten und ein Sommerhut beim Spielen für Größere sorgen dafür, dass nicht nur die Haut im Gesicht und am Hals, sondern auch die Augenpartie vor UV-Strahlen geschützt sind.

Auch aus einem medizinischen Grund sind Sonnenbrillen für Kinder eher hinderlich: Die Jüngsten müssen in gewissem Maße die Selbstschutzmechanismen der Augen trainieren, dazu gehört, die Pupille bei Lichteinfall zu verkleinern, erklärt Optikermeisterin Beate Günther: „Die Pupille muss arbeiten und die Muskeln, die dafür verantwortlich sind, müssen sich erst ausbilden. Das geht nicht, wenn die Kinder die ganze Zeit eine Sonnenbrille aufhaben.“ Sie rät daher, Kleinkindern keine Sonnenbrille aufzusetzen, zumindest nicht im mitteleuropäischen Sommer. Wer aber etwa mit seinem Kleinkind in den Skiurlaub auf einen Gletscher fährt, der sollte die Augen mit einer entsprechenden Brille schützen. Auch Kinder, die sowieso auf eine Sehhilfe angewiesen sind, könnten von einer optischen Sonnenbrille profitieren, um beispielsweise weniger geblendet zu werden.

Wer auf Nummer sicher gehen und neben der Kopfbedeckung den Augen seines Kindes einen zusätzlichen UV-Schutz bieten will oder wessen Kind sich schnell von der Sonne geblendet fühlt, der sollte vor dem Urlaub am Strand oder im Gebirge den Kauf einer Kindersonnenbrille in Erwägung ziehen. Folgende Kriterien sind entscheidend, um eine qualitativ hochwertige Brille zu finden: