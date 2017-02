Wofür braucht man den Kleinen Waffenschein?

Mit dem Kleinen Waffenschein darf in Deutschland jeder über 18 Jahre Schreckschuss- oder Reizstoffwaffen und die aus der Seefahrt bekannten Signalpistolen kaufen. Für CS-Gas und Reizgas gilt eine niedrigere Altersgrenze von 14 Jahren. Einzige Bedingung: Die Abwehrmittel müssen das Zulassungszeichen der Physikalisch-Technischen-Bundesanstalt (kurz: PTB) tragen, die Selbstschutz-Waffen unter anderem auf deren Stärke überprüft. "Wenn man Waffen im Ausland kauft, fehlt oft das PTB-Zeichen und dann gilt das Ganze als scharfe Waffe. Für die braucht man aber eine Waffenbesitzkarte und einen Waffenschein", warnt Marc Becher von der Polizeidirektion Magdeburg.

Ohne das Zulassungszeichen der Physikalisch-Technischen-Bundesanstalt (PTB) gelten die Schreckschusswaffen als normale Waffen. Bildrechte: IMAGO Ein Kleiner Waffenschein ist für den Kauf und auch für das Aufbewahren der Waffen zu Hause nicht vorgeschrieben. Die Erlaubnis der Behörden braucht man aber immer dann, wenn man die genannten Waffen in der Öffentlichkeit bei sich haben will. Einzig Pfefferspray mit der Aufschrift "Tierabwehr" darf man ohne den Waffenschein auch unterwegs bei sich haben.



Der Kleine Waffenschein hat derzeit Konjunktur: Im letzten Jahr haben ihn in Deutschland so viele Menschen wie noch nie beantragt. Laut Bundesinnenministerium hatten Ende Oktober 2016 insgesamt knapp 500.000 Menschen die Erlaubnis, Schreckschusspistolen oder Reizgas bei sich zu führen.

Wofür gilt der Kleine Waffenschein nicht?

"Trotz der Erlaubnis darf man keine verbotenen Waffen wie Butterflymesser, Schlagringe oder Teleskopschlagstöcke tragen", erklärt der Leipziger Rechtsanwalt Matthias Hieke, der regelmäßig auch Fälle aus dem Waffenrecht vertritt. Polizeisprecher Marc Becher ergänzt: "Auch Anscheinswaffen darf man nicht dabei haben. Das sind Spielzeugwaffen, die echten, scharfen Waffen ähneln."

Welche Einschränkungen gelten beim Kleinen Waffenschein?

Schreckschusswaffen dürfen nicht überallhin mitgeführt werden. Bildrechte: IMAGO "Auch mit der Erlaubnis darf man Schreckschusswaffen immer nur in Notwehrsituationen einsetzen", sagt Anwalt Hieke. Das heißt laut Strafgesetzbuch (StGB) etwas vereinfacht übersetzt: Man darf die Abwehrwaffen nur einsetzen, um unmittelbar bevorstehende Angriffe auf sich selbst oder andere abzuwenden. Dabei soll es laut Juristen egal sein, ob der Angreifer jemanden bewusst verletzen oder "nur" dessen Portemonnaie stehlen will. Wer die Waffen ohne Not einsetzt, kann wegen gefährlicher Körperverletzung bestraft werden. Im Waffengesetz steht noch eine weitere Einschränkung für den Kleinen Waffenschein: Die Abwehrmittel sind auf öffentlichen Veranstaltungen generell verboten. "Dazu gehören Versammlungen genauso wie der Kinosaal oder das Fußballspiel", sagt Marc Becher.

Wer gibt die Erlaubnis aus?