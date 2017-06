Nur ein bis zwei Sekunden hat man ihn in der Regel in der Hand. Dann verschwindet der Kassenbon oft auf Nimmerwiedersehen im Portemonnaie oder gleich im Papierkorb. Dabei stehen wichtige Dinge auf so einem Kassenzettel. Als Beleg für eine Kartenzahlung bleibt er mit Unterschrift gar im Geschäft. Was steht drauf, was unterschreiben Sie da eigentlich und wie gehen Sie mit einem Kassenbon richtig um?

So ein kleiner Kassenbon enthält eine Menge an Informationen. Er ist quasi ein Vertrag. Neben Adresse, Kontaktdaten und Öffnungszeiten des Händlers enthält er auch Daten zum gekauften Produkt, wie etwa Einzelpreis und gekaufte Menge. Nettopreis und Mehrwertsteuer werden extra ausgewiesen. Oft informiert der Händler auch noch über seine Rückgabe- und Umtauschbedingungen. Mit dem Kassenzettel können Sie nachweisen, dass Sie ein Produkt gekauft und damit gegebenenfalls einen Anspruch auf Garantieleistungen haben.

Ihre Daten sind gefragt

Bildrechte: IMAGO Noch auskunftsfreudiger wird so ein Bon, wenn Sie mit Ihrer Kreditkarte bezahlen und eventuell noch eine Bonus-, Punkte- oder Kundenkarte eingesetzt haben. Dann nämlich stehen auf dem Bon noch Ihre Adresse, Ihre Kundennummer, Ihre Bankverbindung und Teile Ihrer Kontonummer. Ein Unternehmen, das Sie gezielt mit Werbung versorgen möchte, kann aus diesen Informationen nun folgendes lesen: Herr/Frau Müller, wohnhaft in Müllerhausen, Müllerstraße 5 kaufte am 5.5.2017 um 15.55 Uhr im Geschäft Müllerbedarf einen Mühlstein. Bezahlt wurde mit einer Kreditkarte der Müllerbank. Herr/Frau Müller hat außerdem eine Kundenbonuskarte, kauft hier also öfter ein. Könnte sein, dass er oder Sie von Beruf Müller ist oder das zumindest als Hobby betreibt. Es lohnt sich also, ihn/sie gezielt mit Werbung für Mühlen-. Mehl- und Müllerprodukte zu versorgen. Werbetreibende und die Industrie zahlen gutes Geld für solche Informationen und Adressen.

Ihre Unterschrift öffnet Türen

Eigentlich sind Sie vor derlei Adressen- und Informationshandel geschützt. Ohne dass Sie es wollen, darf Sie nämlich niemand mit Werbung versorgen oder gar Ihre Daten weitergeben. Unterschreiben Sie aber bei der Zahlung mit EC-Karte auf der Rückseite des Kassenzettels, dann stimmen Sie eben dieser Weitergabe Ihrer Daten häufig zu. Sie ermächtigen ein vom Händler beauftragtes Unternehmen, die Einkaufssumme einmalig von Ihrem Konto per Lastschrift einzuziehen. Bis das Geld bei Ihnen abgebucht wurde, darf das Unternehmen Ihre Daten speichern. Problematisch wird es, wenn die Lastschrift nicht funktioniert, weil Ihr Konto nicht gedeckt ist oder Sie die Lastschrift gar zurückziehen. Bei vielen Händlern willigen Sie nun ein, dass Ihre Daten an weitere Firmen wie Inkassounternehmen oder auch Auskunfteien wie die Schufa und andere weitergegeben werden können. Die ziehen daraus Schlüsse über Ihre Zahlungsfähigkeit. Ihre Daten werden dann häufig in sogenannte Sperrdateien eingetragen. Das ist zulässig, solange sich die Unternehmen dabei an das Datenschutzgesetz halten

Die unerwartete Klausel

Mehr dürfen Unternehmen aber nicht mit Ihren Daten anfangen. Dazu Michael Hummel von der Verbraucherzentrale Sachsen: „Das Gesetz verbietet unerwartete Klauseln. Wenn Sie also bei der Unterschrift auf dem Kassenzettel erwarten, dass es da unmittelbar um die Bezahlung geht, dürfte da nicht noch mit dran hängen, dass Ihre Daten beispielsweise zu Werbezwecken an andere Unternehmen weitergegeben werden.“ In der Praxis geschieht aber genau das. Deswegen lohnt sich der Blick auf das Kleingedruckte des Kassenzettels mitunterschon. Zwar sind den Verbraucherzentralen bislang keine extremen Fälle bekannt, bei denen Händler ihren Kunden weitere Daten und Befugnisse per Unterschrift entlockt hätten. „Aber oft wissen Sie ja gar nicht, woher und warum Sie plötzlich zu diesem oder jenem Thema Werbung bekommen. Sie können den Zusammenhang nicht so einfach herstellen“, mahnt unser Experte. Schauen Sie deshalb bei größeren Anschaffungen tatsächlich mal ins Kleingedruckte, bevor Sie unterschreiben.

