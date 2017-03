Es gibt keinen Zusammenhang zwischen mangelnder Hygiene und dem Auftreten von Kopfläusen, sagen unsere Experten. Selbst regelmäßiges Haarewaschen kann die flügellosen Parasiten nicht abschrecken. "Die treten häufig in Kindergärten und Schulen auf, weil Kinder öfter die Köpfe zusammenstecken als Erwachsene", sagt Dirk Petersen von der Verbraucherzentrale Hamburg. Der Produktberater beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit ungiftigen Methoden zur Bekämpfung von Kopfläusen.

Kratzt sich ein Kind vergleichsweise häufig am Kopf, ist das ein erstes Indiz für Läuse. Es juckt dann nämlich, weil der Speichel der Plagegeister die Kopfhaut reizt. Mit einer Lupe lassen sich die nur wenige Millimeter großen Tierchen und ihre Eier, die sogenannten Nissen, aufspüren. Läuse halten sich bevorzugt im Nacken und hinter den Ohren auf, weil es dort vergleichsweise warm ist. "Die Nissen werden von den weiblichen Läusen ganz an die Kopfhaut festgeklebt. Aus den Eiern entwickeln sich in acht bis zehn Tagen geschlechtsreife Läuse", erklärt Verbraucherschützer Petersen.