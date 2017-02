Ultraschall- und Röntengenuntersuchungen bei Bello und Co. sind oft ein hoher Kostenfaktor bei der Tierhaltung. Bildrechte: Colourbox.de

Die meisten deutschen Versicherer bieten Tarife für Hunde, Katzen und manchmal auch für Kaninchen an. Die Tiere müssen in der Regel mindestens acht Wochen alt sein. Ist Ihr Tier älter als zehn Jahre, dann kostet Sie der Tarif entweder mehr oder Sie bekommen keinen Vertrag. Die meisten Versicherer verlangen in diesem Alter vorher eine Untersuchung beim Tierarzt. Ähnliches gilt auch für Tiere mit Vorerkrankungen. Auch hier langen die Versicherer kräftig zu oder lehnen ganz ab.



Exotische Tiere, wie Reptilien oder Vögel, werden in der Regel nicht versichert. "Hier können Sie aber versuchen, sich an spezielle Züchtervereine zu wenden. Die haben mitunter für eher seltene Haustiere eigene Versicherungsangebote", erklärt Madleen Müller von der Verbraucherzentrale Sachsen. Einige Versicherer bieten den Versicherungschutz auch bei einem Auslandsaufenthalt von bis zu drei Monaten an.