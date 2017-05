Urlaub auf dem Traumschiff: Tipps für die Kreuzfahrt

Wahl der Kabine

Innenkabinen sind grundsätzlich sehr viel preiswerter als außen liegende Kabinen mit Bullaugen, Fenstern oder sogar Balkonen. „Sie reichen in der Regel zum Schlafen oder Umziehen, wenn man die restliche Zeit an Bord bzw. auf Landausflügen verbringt“, so die Expertin. Wer unter Platzangst leidet, sollte sich aber für Fenster in dem Raum entscheiden. „Natürlich haben auch Kabinen mit Balkon ihren Charme, vor allem, wenn man seine Ruhe haben möchte und dort dann beispielsweise auch frühstückt bei Sonnenaufgang“. Allerdings kann vor allem bei Flusskreuzfahrten die Außenkabine an Reiz verlieren, zum Beispiel dann, wenn das Schiff lange an einer Kaimauer liegt und somit das Fenster versperrt wird. Wer empfindlich auf Wellengang reagiert, sollte eine Kabine möglichst weit unten buchen. Sie sind zudem preiswerter. Wissenswert: Am Heck ist es durch den Motor lauter. Wer ruhig schlafen möchte, sollte eine Kabine am Bug buchen.

Kleiderordnung an Bord

Bildrechte: IMAGO Auf den Internetseiten der Reedereien stehen oft die wichtigsten Informationen zu den Dresscodes. Grundsätzlich geht es tagsüber auf Kreuzfahrtschiffen leger zu, abends wird nur noch auf wenigen Schiffen eine strenge Abendgarderobe erwartet. „Ich sage meinen Kunden immer: Auf dem Schiff sollte man so essen gehen, wie man auch in Deutschland in ein Restaurant geht – also mit langer Hose und einem ordentlichen Oberteil“, rät Gabi Hennig. Sind Gala-Dinner oder Kapitänsempfänge vorgesehen, sind Anzüge angebracht.

Krankheit an Bord

Medikamente gegen Seekrankheit werden in der Regel kostenlos an der Rezeption ausgegeben. Ärzte an Bord sind für die Notfallversorgung zuständig. Bei schweren Fällen werden die Patienten in ein Krankenhaus an Land verlegt und nach Ermessen des Arztes auch nach Hause geflogen. „Wer allerdings auf dem Schiff zum Arzt geht, wird abgerechnet wie bei jedem Arztbesuch im Ausland. Daher empfehlt sich immer eine Auslandskrankenversicherung“, so die Kreuzfahrtexpertin.

Trinkgelder und weitere Nebenkosten

Schon bei der Buchung sollte darauf geachtet werden, welche Kosten im Preis enthalten sind. Müssen zum Beispiel die Getränke extra gezahlt werden, kann das schnell ins Geld gehen. Horrende Preise werden mit fehlenden Lagerkapazitäten begründet. Weiterer Kostenfaktor ist das Trinkgeld, denn bei den Reedereien gibt es große Unterschiede bei der Honorierung der Crew. Es gibt Reedereien, die automatisch einen gewissen Betrag pro Person und Tag vom Bordkonto als Trinkgeld abbuchen. Sinn und Zweck ist es, dass das Trinkgeld dann auf die gesamte Mannschaft aufgeteilt wird, also auch auf den Koch beispielsweise, den sonst keiner sieht. Andere bitten um freiwillige Leistungen, die auch anonym im Briefumschlag an der Rezeption abgegeben werden können. Als Richtlinie empfehlen Experten vier bis sechs Euro pro Nacht. Wer sicher gehen will, sollte sich vor Abreise informieren.