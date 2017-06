Ein Blättchen Basilikum auf die Tomate, ein Stängel Pfefferminze in den Tee und ein bisschen Rosmarin für die Ofenkartoffel – und das alles direkt vom eigenen Balkon. Klingt lecker, aber zu aufwändig? Stimmt nicht, denn frische Kräuter brauchen nicht viel Platz und wenig Pflege. Mit einigen Tricks kann jeder im eigenen kleinen Kräutergarten ernten.

Selber säen oder einpflanzen?

Dirk Radzanowski Bildrechte: MDR/Axel Berger Diese Entscheidung hängt vor allem davon ab, wie viel Zeit man aufbringen möchte. Bevor aus dem Samen eine Kräuterpflanze wird, die man für die Küche verwenden kann, vergehen mehrere Wochen und zwischendurch müssen die Pflänzchen mehrfach umgesetzt werden. Große Pflanzen zum sofortigen Einpflanzen und Ernten gibt es in jedem Bau- und Gartenmarkt. Töpfe aus dem Gemüseregal im Supermarkt sind nur bedingt geeignet: "Diese Pflanzen sind für den Freiraum einfach nicht abgehärtet. Ratsam ist es, vorgetriebene Kräuter aus der Region zu holen", rät der Gartenexperte Dirk Radzanowski.

Der ideale Standort

Generell ist ein Balkon mit Südausrichtung für Kräuter besser geeignet als zu schattige Plätzchen, denn die meisten Pflanzen lieben Halbschatten oder Sonne.

Wer sich unsicher ist, wo welches Kraut am besten gedeiht, für den hat Dirk Radzanowski folgende Tipps: "Generell macht man mit Halbschatten nichts falsch. Und man kann sich nach den Blättern der Pflanzen richten: Sind die eher weichblättrig, dann vertragen sie die Sonne nicht so gut und sind schattig besser aufgehoben. Wenn die Blätter eher derb oder auch glänzend sind, dann haben sie eine Art Wachsschicht, die sie vor der Sonne schützt." Daher vertragen zum Beispiel Rosmarin, Thymian und Lavendel einen sonnigen Standort besonders gut.

Auf gute Nachbarschaft: Kräuter nebeneinander pflanzen

Pfefferminze verträgt sich nicht gut mit Kamille. Bildrechte: colourbox.com Auch wenn Kräuter recht gutmütige Pflänzchen sind, können sie sich, wenn sie nebeneinander gepflanzt werden, gegenseitig behindern und schlechter wachsen. Paare, die nicht so gut nebeneinander gedeihen sind zum Beispiel:

Fenchel und Koriander

Pfefferminze und Kamille

Basilikum und Melisse

Estragon und Dill

Thymian und Majoran

Die Faustregel lautet: Kräuter, die den gleichen Nährstoffbedarf aufweisen, sollten nicht zu dicht nebeneinander stehen. Die meisten ein- und zweijährigen Kräuterpflanzen kommen jedoch recht gut miteinander aus.

Das richtige Pflanzgefäß

Bildrechte: IMAGO Ob die Kräuter in einen Terrakotta-Topf gepflanzt werden oder in den klassischen Balkonkasten ist egal. Allerdings sollte das Gefäß einen Ablauf haben, damit sich keine Staunässe bilden kann. "Bei einem Balkonkasten empfiehlt es sich, ein Modell mit Wasserstandsanzeiger zu nehmen, dann kann man die Feuchtigkeit gut überprüfen", rät Gartenexperte Dirk Radzanowski. Für Kontrollfreaks gibt es im Gartenmarkt auch Bodenfeuchtesensoren und Bewässerungsautomaten. Sie sind vor allem während des Sommerurlaubs praktisch, weil sie das Gießen übernehmen.



Auch empfehlenswert ist, die Kräuter gleich in etwas größere Töpfe zu pflanzen. Sie haben den Vorteil, dass die Blumenerde länger feucht bleibt und die schnell wachsenden Pflanzen nicht so schnell wieder umgetopft werden müssen.

Die Nahrung für die Pflanzen: Erde, Wasser, Dünger

Wie alle Pflanzen haben auch Kräuter bestimmte Vorlieben, was die Erde angeht. Sorten, die in der Natur auf mageren Böden wachsen, gedeihen zuhause in einem Sand-Erde-Gemisch prächtig. Kräuter, die es nahrhafter mögen, benötigen dagegen etwas mehr Humus in der Erde.

"Mein Tipp ist, ein bisschen Lavagranulat mit einzumischen. Das sorgt für Durchlüftung in der Erde und hält das Wasser gut", so Dirk Radzanowski. Das Granulat gibt es im Gartenmarkt zu kaufen.