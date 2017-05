Wie bei allen anderen Kuren auch ist der erste Schritt der zum Arzt. Dieser muss ein ärztliches Attest ausstellen. Die dafür notwenigen Formulare gibt es bei der Krankenkasse oder beim Mutter-Kind-Hilfswerk e.V.. Dabei sollte unbedingt auch die Lebenssituation der Mutter oder des Vaters beschrieben werden – gibt es finanzielle Probleme, ist ein krankes Kind zu versorgen oder belastet die Verantwortung als alleinerziehender Elternteil? Auch spezielle Schwerpunktkuren für besondere Lebensumstände oder bestimmte Krankheitsbilder sind möglich. Anschließend werden die Formulare bei der Krankenkasse eingereicht. Dann heißt es warten. Bis zur Genehmigung können Wochen oder Monate vergehen. Ist die Kur bewilligt, hat man meist zwischen drei und sechs Monaten Zeit, um die Kur anzutreten. Die Frist steht in der Bewilligung. Wichtig für die Wahl der konkreten Kurklinik: Versicherte haben ein gesetzlich festgelegtes Wunsch- und Wahlrecht. Die Krankenkassen müssen also bei der Wahl der Klinik die berechtigten Wünsche der Versicherten berücksichtigen. Eine Anlaufstelle bei der Auswahl der passenden Klinik ist das Müttergenesungswerk. Unter diesem Dach arbeiten zahlreiche anerkannte Kurkliniken. Hinzu kommen noch zahlreiche private Anbieter, zum Beispiel über die „Arbeitsgemeinschaft Eltern & Kind Kliniken“. Hilfe und Rat bekommen Kurwillige bei Beratungsstellen und Wohlfahrtsverbänden.

Manchmal ist es notwendig, dass Kinder ihre Eltern in die Kur begleiten. Das Kind kann als Begleitkind mitfahren, wenn beispielweise zu befürchten ist, dass das Kind unter der Trennung leidet, wenn eine belastende Mutter-(Vater)-Kind-Beziehung verbessert werden soll oder wenn das Kind während der Kur nicht anderweitig betreut werden kann. Eine andere Variante bietet sich, wenn das Kind ebenfalls behandlungsbedürftig ist. Hierzu kann man vom Kinderarzt einen entsprechenden Zusatzbogen ausfüllen lassen und diesen zur Bewilligung auch der Krankenkasse vorlegen. Mit aufgenommen werden in der Regel Kinder bis 12 Jahre, in seltenen Fällen Kinder bis 14 Jahren. Für behinderte Kinder gibt es keine Altersgrenzen. Eltern-Kind-Kuren müssen nicht zwingend in den Schulferien stattfinden. Mitreisende schulpflichtige Kinder werden in den Kurkliniken unterrichtet.