Die Prozente machen den Unterschied

So richtig schlecht kann gerade hochprozentiger Alkohol eher selten werden. Ab 30 Prozent kann Whisky, Korn und Wodka schon noch ein bis zwei Jahre im angebrochenen Zustand überstehen. "Selbst der beste Verschluss ist nicht so dicht, dass nicht doch ein Austausch von Luft und Sauerstoff stattfindet. Und in den angebrochenen Flaschen reagiert eben der Sauerstoff auch mit dem besten Whisky und verändert ihn", erklärt unser Experte. Bei Spirituosen unter 30 Prozent sollte man nicht länger als ein halbes Jahr warten. Zwar konserviert bei Eierlikör und vielen Fruchtlikören zusätzlich zum Alkohol auch noch der Zucker, aber auch hier kommt es zu Abbauprozessen und die Liköre verlieren an Geschmack. "Gerade wenn bei Likören noch Sahne dazu kommt, sollten Sie diese relativ zeitnah austrinken. Sonst kann das bitter werden und im Geschmack kippen“, so unser Experte.

Bei niedrigprozentigen Getränken wie Wein und Sekt beträgt die Haltbarkeit von geöffneten Flaschen nur ein paar Tage - und auch nur, wenn sie möglichst im Kühlschrank gelagert werden. Ansonsten reagieren beim Wein die Aromastoffe mit Sauerstoff, der Wein wird sauer oder schal und verliert an Geschmack. Beim Sekt entweicht mit der Zeit die für den prickelnden Geschmack notwendige Kohlensäure. Bier hat in der Regel noch weniger Alkohol-Prozente. Angebrochene Flaschen sollten fest verschlossen im Kühlschrank gelagert werden. An ein frisches geöffnetes Bier kommen Sie in keinem Fall mehr ran. Das gilt auch für Biermischgetränke.

Auf den Füllstand kommt es an

Für die Reaktion mit Sauerstoff ist die Größe der Kontaktfläche wichtig. Daher reagiert Alkohol in einer fast leeren Flasche viel schneller, als wenn nur wenige Zentimeter aus der Flasche fehlen. Steht also der Alkohol noch im Flaschenhals, dann können Sie das Getränk entsprechend länger aufheben. Bei besonders teuren Getränken kann der Füllstand auch durch das Auffüllen mit kleinen Glaskugeln wieder erhöht und so möglichst viel Sauerstoff aus der Flasche verdrängt werden.

Immer schön aufrecht

Auch wenn es toll aussieht, Flaschen schön liegend im Regal zu lagern, bei schon mal geöffneten Flaschen ist das definitiv die falsche Methode. "Der Alkohol greift Korken oder auch den Metallverschluss mit Kunststoffplättchen mit der Zeit an. Nur bei Wein und Sektflaschen, die noch original verschlossen sind, kann da nichts passieren", sagt Barkeeper René Fechner. Bei Wein mit Naturkorken wird sogar eine liegende Lagerung empfohlen, damit der Korken nicht austrocknet und so Sauerstoff an den Wein gelangen kann.

Nach Bedarf öffnen

Um möglichst viel Genuss an seinen Spezialitäten zu haben, empfiehlt es sich, sie relativ schnell auszutrinken. Deshalb sollten Sie für eine Feier lieber wenige Flaschen öffnen und entsprechend leeren. Öffnen Sie viele Sorten, stehen am Ende eben auch viele geöffnete Flaschen lange rum und verlieren an Qualität.