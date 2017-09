Internetanbieter müssen seit Sommer 2017 klar deutlich machen, mit welcher Geschwindigkeit Kunden rechnen dürfen. So sollen sich die Unternehmen bei Ärger nicht mehr wie bisher herausreden können, sie hätten in der Werbung nur „bis zu“ so und so viel Megabit versprochen. Seit dem 1. Juni ist ein so genanntes Produktinformations-Blatt Vorschrift, das jeder Anbieter online veröffentlichen muss. „Da muss drinstehen: Wie schnell ist der Anschluss maximal, wie schnell normalerweise und was steht minimal zur Verfügung“, sagt der Leipziger Anwalt Daniel Baumgärtner. Er vertritt regelmäßig Kunden beim Thema Internetrecht. Das Produktinformations-Blatt muss zudem sämtliche Kündigungs- und Verlängerungsbedingungen auflisten.