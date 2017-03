Laser gegen Tinte, wer druckt besser?

Beide Druckvarianten haben Vor- und Nachteile. Das klar bessere Drucksystem gibt es nicht. Es kommt vielmehr darauf an, was Sie drucken wollen. Laserdrucker sind liegen vorne, wenn es um den Druck von Dokumenten und Texten auf verschiedenen Papiersorten geht. Außerdem können sie pro Minute wesentlich mehr Seiten drucken als Tintenstrahldrucker. Das liegt daran, dass beim Laserdruck das Druckbild auf einmal von einer elektrisch geladenen Fototrommel mit Hilfe eines Druckpulvers, dem Toner, auf das Papier übertragen und dort mit Hitze fixiert wird. Die Buchstaben werden quasi auf der Papieroberfläche eingebrannt. Das Ergebnis sind scharfe Konturen und ein Druck, der gegen Ausbleichen und Wasserkontakt wesentlich unempfindlicher ist, als beim Tintenstrahldruck.

Bildrechte: Colourbox.de Nachteil beim Laser: Weil das Druckbild elektrostatisch übertragen wird, ist die Auflösung wesentlich geringer als beim Tintenstrahldruck. Hier sind durch die bessere Mischung der Druckfarben und die Verwendung von speziellem Fotopapier eine größere Brillanz und Farbtiefe der Fotos möglich.



Wenn Sie also die Bilder der Urlausreise oder vom Weihnachtsfest zu Hause ausdrucken wollen, sind Sie mit dem Tintenstrahldrucker ganz klar vorne. Für Texte auf Briefen, Dokumenten oder für die Vereinsnachrichten ist der Laser der bessere Drucker.

Laser – Tinte 1:1

Wer kann was?

Neben dem Drucken können viele modernen Geräte auch scannen und kopieren. Bildrechte: colourbox Ein moderner Drucker sollte drucken, scannen und kopieren können. Deshalb werden diese Geräte auch Multifunktionsgeräte genannt. Und die gibt es bei sowohl bei Tintenstrahl als auch bei Laser. Auch die Ansprache und Steuerung der Geräte per WLAN oder Ethernet und gern auch über die Cloud oder per Smartphone ist in beiden Fällen mittlerweile möglich. Wenn Sie den Drucker zu Hause im Homeoffice nutzen und faxen müssen, ist auch das bei beiden Varianten möglich. Sie bekommen natürlich auch für beide Systeme auch einfache Geräte, die nur drucken. Neben Farbdruckern gibt es vor allem bei Lasern auch noch reine Schwarzweiß-Geräte. Je nach Ausstattung gibt es für beide Druckerarten auch Geräte, die beidseitig drucken können, und das schon im mittleren Preissegment.

Laser – Tinte 2:2

Die Anschaffungskosten

Die Auswahl an Druckern ist riesig. Einen einfachen Tintenstrahlfarbdrucker bekommen Sie bereits ab 50 Euro. Den einfachen Schwarzweiß- Laserdrucker gibt es ab rund 70 Euro. Als Multifunktionsgerät kostet Sie der Tintenstrahldrucker mindestens 70 Euro, beim Laserdrucker geben Sie dafür um die 130 Euro aus. Pauschal kostet der Tintenstrahldrucker bei gleicher Leistung wie der Laserdrucker in der Anschaffung also immer etwas weniger.

Laser – Tinte 2:3

Die Druck- und Folgekosten

Bildrechte: Colourbox.de Dieser Posten ist viel wichtiger als der reine Anschaffungspreis. "Sie haben so einen Drucker ja über viele Jahre und drucken da schnell mal ein paar Tausend Seiten und da ist schon der Preis pro Seite entscheidend", erklärt Rudolf Opitz, Fachredakteur der c´t. Allerdings gibt es auch hier große Preisspannen, je nachdem, welche Tinte bzw. welcher Toner und welches Papier Sie benutzen. Außerdem fließen in die Berechnung auch Kosten für Tonerabfallkartuschen und eine neue Fototrommel beim Laserdrucker ein. Grundsätzlich kostet ein ganzseitiger A4 Farbdruck bei Tintenstrahldruckern zwischen vier und sechzehn Cent, beim Laserdrucker geben Sie dafür zwischen zehn und zwanzig Cent aus. Dazu unser Experte: "Das ist eine Beobachtung über wirklich viele Jahre, bei der wir sagen können, dass die Tinte im privaten Bereich auch mit herkömmlichen Systemen tatsächlich auf Dauer preiswerter ist als der Laser."

Laser – Tinte 2:4

Der Durchbruch

Einige große Hersteller von Tintenstrahldruckern brechen ihr eigenes Prinzip von billigem Drucker und teurer Tinte, stellt der Experte klar: "Da gibt es sogenannte Eco-Drucker. Das sind die gleichen Modelle wie normale Drucker. Sie kosten in der Anschaffung schnell mal bis zu 300 Euro mehr. Dafür bekommen Sie aber wirklich Unmengen an Tinte dazu." Konkret können Sie mit der Grundausstattung an Tinte bis zu 11.000 Seiten drucken. Das führt zu durchschnittlichen Druckkosten für ein A4 Blatt von 0,7 Cent. Und auch die Nachfüllpatronen sind mit zehn Euro für 70 Milliliter sensationell günstig. Bei einer herkömmlichen Tintenpatrone zahlen Sie aktuell etwa sechzehn Euro für sechs bis zehn Milliliter. Das ist rund das Vierzehnfache. Eine enorme Ersparnis also, wenn Sie zu Hause über die Jahre viele Seiten drucken wollen.

Laser – Tinte 2:5

Gesundheitsschäden

Bei beiden Drucksystemen sollte keine Belastung auftreten, wenn die Drucker intakt sind. Beim Laserdrucker entstehen aber durch den Druckprozess Tonerstaub und Dämpfe. Diese können zu allergischen Reaktionen führen. Im Normalfall sorgen Feinstaubfilter dafür, dass alles im Gerät verbleibt. Nur wenn die Filter voll oder defekt sind, kann die Raumluft belastet werden. Bei empfindlichen Personen, wie etwa Kleinkindern, ist das bedenklich.

Laser – Tinte 2:6

Fazit