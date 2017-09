Vor ein paar Jahren gehörte die Lebensversicherung noch zu den Top- Kapitalanlagen und war ein ideales Instrument zur Altersvorsorge. Sinkende Zinsen machen aber gerade neuere Verträge oft unattraktiv. Renditen von drei bis fünf Prozent gibt es oft nur noch bei alten Policen. Außerdem müssen Sie für eine wirklich lohnenswerte Lebensversicherung ohne große Risiken zwischen zwanzig und dreißig Jahre einzahlen. Auch deswegen wurden im vergangenen Jahr Verträge im Wert von über 13 Milliarden Euro nicht fortgeführt. Wollen Sie Ihre Versicherung aber kündigen, müssen Sie auf den richtigen Zeitpunkt achten, damit die Verluste nicht zu groß werden. Unter Umständen lohnt sich auch ein Verkauf. Was Sie in beiden Fällen beachten müssen, klären wir mit der Versicherungsexpertin Annika Krempel von Finanztip.

Wer nun aber nach zehn Jahren nicht mehr auf diese Form des Sparens setzt oder sich ganz einfach die Beiträge nicht mehr leisten kann, der kann die Versicherung vorzeitig kündigen. Allerdings bekommt er dann nicht automatisch alle eingezahlten Beiträge zurück. In den ersten Jahren werden davon nämlich noch die Vermittlungsprovision und andere Bearbeitungsgebühren abgezogen. Erst nach einer längeren Laufzeit drohen bei einer vorzeitigen Kündigung keine Verluste. Der Versicherungsnehmer verliert aber unter Umständen angesparte Endprämien oder Schlussaufschläge, wie Annika Krempel von Finanztip erklärt: "Die vorzeitige Kündigung ist in den meisten Fällen der schlechteste Weg, die Versicherung loszuwerden. Viele wissen aber gar nicht, dass Sie ihre Versicherung auch verkaufen können und dabei zwischen drei und fünf Prozent mehr bekommen als vom Versicherer."

Schon zu Vertragsabschluss gibt es in der Regel eine Übersicht über den Rückkaufwert der Versicherung für die gesamte Laufzeit. Jedes Jahr bekommen Sie zusätzlich eine Mitteilung mit dem aktuellen Rückkaufwert, angepasst unter anderem an die Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt. Zu genau diesen Konditionen können Sie nun ihren Vertrag vorzeitig beenden und verlieren dabei Geld und alle Ansprüche.

Beim Verkauf Ihrer Versicherung gehen alle Auszahlungsrechte aus dem Vertrag auf den Ankäufer Ihrer Police über. Sie bekommen den aktuellen Wert Ihrer Versicherung ausgezahlt. Da die Versicherung für den Käufer eine solide Kapitalanlage mit guter Rendite ist, zahlt er Ihnen in der Regel bis zu fünf Prozent mehr, als Sie bei einer einfachen Kündigung bekommen hätten. Zusätzlich behalten Sie noch einen gewissen Versicherungsschutz, so Annika Krempel von Finanztip: "Der Begünstigte, also derjenige der, im Todesfall das Geld erhalten hätte, bleibt im Vertrag stehen. Die Versicherungssumme wird im Todesfall ausgezahlt. Davon zieht Ihr Aufkäufer seinen Kaufpreis und Bearbeitungsgebühren ab. Den Rest bekommt dann der Begünstigte." Bei einer Versicherungssumme von 30.000 Euro können so tatsächlich unter günstigen Umständen noch 20.000 Euro bei Ihnen ankommen. Allerdings nimmt dieser Auszahlbetrag mit den Jahren ab, da der Aufkäufer Ihnen immer mehr Gebühren anrechnet. Schließlich bezahlt und verwaltet er die Versicherung über die Jahre und will auch Gewinn machen.