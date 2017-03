Bildrechte: IMAGO

Der wird in Deutschland entweder verbrannt oder vor der Lagerung auf der Deponie so vorbehandelt, dass die Wirkstoffe der Medikamente nicht mehr gefährlich werden können. Außerdem gelangen Deponierückstände theoretisch nicht ins Grundwasser. Sie können alte Medikamente aber auch auf Wertstoffhöfen und beim Schadstoffmobil abgeben. Auch viele Apotheken nehmen freiwillig alte Medikamente entgegen.



Achten Sie beim Entsorgen im Hausmüll darauf, dass niemand an den Müll gelangt. Besonders bei Spritzen und Kanülen empfiehlt sich eine sichere Entsorgung in festen Behältnissen oder die Abgabe in der Apotheke. Wo und wie Sie in Ihrer Umgebung Medikamente sicher entsorgen, erfahren Sie im Internet. "Auf keinen Fall gehören Tabletten ins Abwasser, also in die Toilette oder das Waschbecken. Die Wirkstoffe sind aus dem Wasserkreislauf nur ganz schwer zu entfernen und werden mittlerweile schon in scheinbar klaren, weit entfernten Gebirgsseen nachgewiesen", gibt die Expertin zu bedenken. Waschen Sie auch keine Cremedosen oder Hustensaftflaschen aus, um sie wiederzuverwenden. Die Rückstände in den Gefäßen gelangen auf diese Weise ebenfalls in die Umwelt.