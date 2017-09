Mehl ist eine wichtige Grundzutat in der Küche. Doch Mehl ist nicht gleich Mehl. Getreideart, Mahlgrad, Type – all das spielt eine Rolle bei der Entscheidung, welches Mehl sich wofür am besten eignet.

Woraus besteht Mehl?

Mehl ist fein gemahlenes Getreide. Ein wichtiger Bestandteil der meisten Mehle ist Gluten (vom lateinischen „glüten“, zu Deutsch Leim). Dieses wird auch als Klebereiweiß bezeichnet, ein Sammelbegriff für ein Stoffgemisch aus Proteinen, das im Samen einiger Arten von Getreidearten vorkommt. Durch das Klebereiweiß eignet sich Mehl besonders gut zum Backen.

Wie wird aus Getreidekörnern Mehl?

Bildrechte: IMAGO Getreidekörner bestehen aus Samenschale, Fruchtschale, Keimling, Bärtchen und Mehlkörper. Der Mehlkörper ist der größte Teil und setzt sich aus Stärke, Schleimstoffen und bereits benanntem Klebereiweiß zusammen. Je nach Korn differieren die Anteile in der Zusammensetzung. In Schale und Keimling finden sich die wertvollen und gesunden Inhaltsstoffe wie Eiweiß, Vitamine, Fett, Mineral- und Ballaststoffe. Der Anteil des Keimlings am Korn beträgt zirka drei Prozent. Er lässt das Mehl schnell ranzig werden und wird deshalb bei der Herstellung meistens entfernt. Die äußerste Schicht des Korns ist die Kleie. Auch sie enthält Mineralstoffe und besteht aus unverdaulichen Rohfasern. Bei der Herstellung werden die Körner mehrmals gereinigt, geschält und danach in verschiedenen Stufen gemahlen. Anschließend wird gesiebt und dabei Keimling und Schale aus dem Mehl entfernt. Der Nährstoffgehalt des Mehls hängt vom Mahlgrad ab.

Wie werden Mehltypen ermittelt?