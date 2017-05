Es ist ein leidiges Thema mit den Steckdosen in der Wohnung: Meist gibt es in den Räumen zu wenige davon oder sie sind ungünstig im Zimmer verteilt. Abhilfe schaffen Mehrfachsteckdosen. Durch sie lassen sich viele Geräte auf einmal mit Strom versorgen, auch dort, wo eigentlich gar keine Wandsteckdose in Reichweite ist. Doch veraltete Steckdosenleisten und zu viele Geräte in einem Verteiler können zu Wohnungsbränden führen.

Weitgehend unbekannt ist nämlich, dass alle Mehrfachsteckdosen in der zulässigen Leistung beschränkt sind – in der Regel auf 3.500 Watt. Das bedeutet: Die Geräte, die über diese Steckdosenleiste in Betrieb genommen werden, sollten insgesamt die angegebene Leistungszahl nicht überschreiten. Wie schnell das geht, zeigt ein Beispiel aus der Küche: Toaster, Kaffeemaschine und Wasserkocher stehen oft nebeneinander und werden gern mal mit einer Mehrfachsteckdose angeschlossen. Laufen vor dem Frühstück alle drei Geräte zusammen, wird die Leistungsgrenze der Steckdosenleiste überschritten, denn schon Kaffeemaschine und Wasserkocher zusammen benötigen eine Leistung von etwa 3.500 Watt.

Fehlerstromschutzschalter hilft nicht immer