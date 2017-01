Grundsätzlich gilt: Mieter haben das Recht Veränderungen in der Wohnung vorzunehmen, solange dabei nicht erheblich in die Bausubstanz eingegriffen wird. Ist letzteres der Fall, muss dafür die Genehmigung des Vermieters eingeholt werden. Was genehmigungspflichtig ist und was nicht, lässt sich nicht immer zweifelsfrei feststellen und auch die Gerichte entscheiden hier unterschiedlich. Als Faustregel gilt jedoch: Lässt sich eine Veränderung ohne Schäden an der Bausubstanz rückgängig machen, braucht der Mieter keine Erlaubnis vom Vermieter.