Immer mehr Scheiben-Reparaturdienste bieten einen Vor-Ort-Service an. Unser Fachmann hat dabei einen ganz klaren Favoriten: “Carglass sind einfach die größten Anbieter und nach meiner Kenntnis auch im Vor-Ort-Service am besten ausgestattet. Die können ihre Scheibe tatsächlich bei Ihnen zu Hause professionell reparieren. Es gibt sicher auch gute lokale Anbieter, aber da müssen Sie schon genau gucken.“ Einige unseriöse Anbieter wollen nämlich erstmal unbedingt an Ihre Scheibe, um Ihnen dann auf jeden Fall einen Tausch in der Werkstatt vorzuschlagen. Daran verdienen Werkstätten natürlich wesentlich mehr als nur an einer Reparatur. Achten Sie beim Vor-Ort-Termin darauf, ob der Fachmann seine Ausrüstung dabei hat und sich die Scheibe wirklich genau anschaut. Arbeitet er professionell, wird er das Sichtfeld auch mit der Schablone ausmessen und nicht einfach pauschal entscheiden, ob eine Reparatur möglich ist oder nicht. Wirklich viel Zeit sparen Sie beim Service vor Ort nicht, meint unser Experte: „Die Komponenten, die in den Steinschlag eingebracht werden, um ihn zu versiegeln, müssen genau solange aushärten wie in der Werkstatt. Ein bis drei Stunden müssen Sie schon warten. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich meine Scheibe immer in der Werkstatt reparieren lassen. Dort herrschen einfach bessere Bedingungen als bei Ihnen auf dem Grundstück oder gar der Straße. In der Werkstatt ist es gleichmäßig warm, es ist trocken, staubfrei und das Auto steht gerade. Auf all das kann sich der Service vor Ort im Freien nicht verlassen.“

Eine Steinschlagreparatur kostet in der Regel zwischen 80 und 100 Euro. Das lohnt sich im Vergleich zum Austausch der Scheibe. Gerade bei modernen Autos mit Assistenzsystemen wie Regen- und Lichtsensor oder Spurassistent kommen zu den Kosten für die Scheibe oft noch weitere hinzu. Dazu Andreas Kessler: „Diese Systeme sind ja nicht in der Scheibe, sondern in Gehäusen direkt an der Scheibe, wie etwa dem Rückspiegel, untergebracht. Und eben diese Gehäuse gehen beim Ausbau der alten Scheibe gerne mal kaputt und müssen dann ersetzt werden.“ Hinzu kommen Kosten fürs Kalibrieren dieser Systeme. Da sie auf kleinste Veränderungen reagieren, müssen Sie an eine neue Scheibe immer erst angepasst werden. Bei modernen Autos kommen so beim Scheibentausch inklusive Kalibrieren der Assistenzsysteme schnell 800 Euro und mehr zusammen, obwohl die eigentliche Scheibe vielleicht nur 300 Euro kostet.



Haben Sie eine Voll- oder Teilkasko-Versicherung, bezahlen Sie für die Reparatur in der Regel nichts. Beim Scheibentausch müssen Sie lediglich die Kosten in Höhe der Selbstbeteiligung, zum Beispiel 150 Euro, bezahlen. Ihre Versicherungsprämie steigt dadurch nicht an, Sie werden nicht hochgestuft. Informieren Sie sich in ihren Versicherungsunterlagen aber aber über die genauen Bedingungen. „Ausnutzen sollten Sie das trotzdem nicht. Am Ende holen sich das die Versicherer wieder rein, indem die Prämien allgemein teurer werden. Das heißt, wir zahlen am Ende alle dafür.“ Für das Kalibrieren der Assistenzsysteme zahlen die Versicherungen nicht immer, denn diese Systeme sind nicht Bestandteile der Scheibe.