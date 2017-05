Allergien durch Modeschmuck

Wer auf Nickel allergisch reagiert, muss den Stoff konsequent meiden. Das ist in der Praxis gar nicht so einfach, denn Nickel ist zum Beispiel auch in Gürtelschnallen, Brillengestellen, Knöpfen, BH-Verschlüssen, Besteck, Scheren, Türklinken und Münzgeld enthalten.