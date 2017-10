Rücken- und Nackenschmerzen kennt fast jeder. Ein möglicher Grund kann auch ein falsches Kissen in der Nacht sein. Wir verraten deshalb, worauf man beim Liegen wirklich achten sollte und welches Kissen am besten passt.

Wenn man schläft, sollte die Wirbelsäule immer gerade sein: Bei Seitenschläfern darf sie nicht seitlich abknicken, bei Rückenschläfern nicht nach unten oder oben. Ansonsten kann das schnell zu dauerhaften Schmerzen im Hals- und Nackenbereich führen. Ein gutes Kissen sollte so befüllt sein, dass es die gerade Form der Halswirbelsäule im Schlaf stützt und die Nackenmuskulatur entlastet. Je nachdem, wie tief der Oberkörper in die Matratze einsinkt, sollte die Lage der Halswirbelsäule durch ein Kissen entsprechend ausgeglichen werden. Welches Kissen schlussendlich zu einem passt, hängt von Schlafposition, Schulterproportion, Körpergewicht und Härte der verwendeten Matratze ab. Wer beispielsweise breite Schultern hat, braucht ein höheres Kissen als eine zierliche Person.

So unterschiedlich Spezialkissen aussehen, sie alle haben eine Funktion: Sie sollen die Halswirbelsäule im Schlaf abstützen. Bei einigen Kissen lassen sich dafür einzelne Elemente entnehmen, so dass man die Höhe des Kissens dem eigenen Körpergewicht und der Schlafposition anpassen kann. Liegt der Kopf nämlich zu hoch oder zu tief auf dem Kissen, knickt die Halswirbelsäule ab und es kann erst recht zu Verspannungen kommen. Einige Nackenstützkissen, die keine herausnehmbaren Lagen vorhalten, haben verschieden hohe Schlafwölbungen integriert, in die der Kopf gelegt werden soll, um die Nackenmuskulatur zu entspannen und die Halswirbel zu stabilisieren.