Nahrungsergänzungsmittel, kurz NEM und künstlich hergestellte Vitamine beinhalten vereinfacht gesagt viele Vitalstoffe. Diese elementaren Bausteine braucht der Körper, damit alle Zellen so funktionieren, wie sie sollen. Nährstoffaufnahme und -verarbeitung, Energiegewinnung, Abbau von Stoffwechselprodukten und die gesamte Zellkommunikation über Hormone, Enzyme usw. werden von diesen Vitalstoffen geregelt. Vitamine stecken dabei in einer Vielzahl von Nahrungsergänzungsmitteln gleich mit drin. Es gibt sie aber auch, meist als Komplex der jeweiligen Gruppe, also Vitamin A, Vitamin B usw. einzeln zu kaufen.

Nahrungsergänzungsmittel sind keine Arzneimittel!

Grundsätzlich sollen Arzneimittel Krankheiten oder Beschwerden heilen, lindern oder verhüten. Sie werden also gegen ein spezielles Problem eingenommen, teilweise auch vorsorglich. Bei Nahrungsergänzungsmitteln ist das völlig anders. Die zählen zu den Lebensmitteln und dürfen nur der Ergänzung der Ernährung von gesunden Personen dienen. Das Problem dabei ist, das viele NEM in Apotheken, Reformhäusern und vor allem im Internet so angeprießen werden, dass sie ähnlich Arzneimitteln erscheinen. Der Kunde kann aufgrund der Aufmachung nicht immer sofort erkennen, was er vor sich hat. Das ist von den Herstellern auch so gewollt. Lassen sich doch solche Mittel sehr preisintensiv verkaufen.

Herstellerversprechen und Wirkungsweise von Nahrungsergänzungsmitteln

35 Prozent aller Deutschen nehmen Nahrungsergänzungsmittel regelmäßig zu sich. Das zieht sich durch fast alle Altersklassen. Besonders leistungsorientiere Menschen mit hohen Anforderungen im Job, Sportler aller Altersklassen im Profi- und Amateurbereich und die Altersklasse ab 50 Jahre sind besonders empfänglich. Suggerieren die doch eine optimale Versorgung mit allen Stoffen, die der Körper braucht. "Das ist sowas wie eine Ersatzreligion. Die Menschen möchten gerne ewig gesund, jugendlich und leistungsfähig sein und glauben, mit diesen Mitteln dazu einen großen Beitrag zu leisten", erklärt Dr. Birgit Brendel von der Verbraucherzentrale Sachsen.