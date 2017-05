Bei den getesteten neun Apps und zwei Navigeräten gab es keine wirklichen Verlierer. Beste App war die Bezahl-Variante von Tomtom, Go Mobile, für Android mit einem Warentesturteil "gut". Bei den Apps für iOS war Here We Go mit dem Urteil "gut" an der Spitze. Beste Navi-Hilfe insgesamt war das Gerät Go 5200 von Tomtom. Allerdings sind die Qualitätsunterschiede nur sehr gering. Alle Apps und Geräte brachten die Tester in der Regel sehr zuverlässig ans Ziel. Nur die Google Maps-App erlaubte sich einmal einen größeren Patzer an einer Autobahnbaustelle, die die App trotz Livemodus als solche nicht erkannte. Interessanterweise arbeiten die gleichen Apps als iOS- oder Android-Version unterschiedlich gut.