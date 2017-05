Einmal im Jahr wird es für die meisten Mieter richtig spannend. Die Nebenkostenabrechnung steht an. Nach Angaben des Deutschen Mieterbundes hat jede zweite Abrechnung Mängel. Wie erkennen Sie diese Mängel und was unternehmen Sie im Ernstfall?

Dieser Umlage- oder Verteilerschlüssel wird dann problematisch, wenn in einer Wohnung ein einzelner Mieter wohnt und nebenan eine vierköpfige Familie. Müssen nun beide den gleichen Wasserkostenanteil tragen, muss der Umlageschlüssel entsprechend geändert werden. Als Mieter sollten Sie deshalb darauf drängen, dass alle Kosten, bei denen ein Verbrauch ermittelt werden kann, auch verbrauchsabhängig abgerechnet werden, wie zum Beispiel Wasser-, Strom- oder Müllgebühren.

Sie enthält den richtigen Abrechnungszeitraum sowie eine Auflistung der Gesamtkosten, abzüglich der geleisteten Vorauszahlungen. Alle Anfangs und- Endzählerstände müssen ebenso enthalten sein wie eine genaue Erläuterung und Berechnung des Verteilerschlüssels. Alle Fakten müssen für den Mieter verständlich und rechnerisch nachvollziehbar sein. Kompliziert verschlüsselte Posten, die aufwändige Umrechnungen oder ähnliches erfordern, sind nicht zulässig. Nachweisbelege wie etwa Abrechnungsprotokolle müssen in der Nebenkostenabrechnung nicht enthalten sein. Sie haben aber als Mieter das Recht, Einblick in diese Belege zu nehmen. Kosten für Müllabfuhr, Wasser, anteilig Heizung, Flurbeleuchtung, den Hausmeister sowie Versicherungen sind umlagefähige Nebenkosten. Sie müssen exakt aufgeschlüsselt sein.

Oftmals versuchen Vermieter die anteiligen Kosten für leerstehende Wohnungen, wie Grundsteuer oder Kosten für den Schornsteinfeger, auf die anderen Mieter umzulegen. Das ist aber nicht rechtens. Der Vermieter selbst hat diesen Anteil zu tragen. Steht in Ihrem Mietvertrag, dass sich die Verteilung der Gesamtkosten nach der vermieteten Fläche richtet, dann ist auch das nicht richtig und unwirksam. Im extremsten Fall müssten sonst bei einem fast leerstehenden Haus ein paar letzte Mieter alle Nebenkosten tragen. Auch ein Laden oder eine Werkstatt, also Gewerbeflächen, die in Ihrem Wohnhaus vermietet sind, müssen bei der Betriebskostenabrechnung von der vermieteten Gesamtfläche abgezogen und separat berechnet werden. Gewerbebetriebe erzeugen oft deutlich höhere Nebenkosten.