Neue Energielabel

Wenn Sie gerade auf der Suche nach einem neuen Fernsehgerät sind, dann könnte es Ihnen passieren, dass Sie Produkte der gleichen Bauart mit unterschiedlichen Energielabeln finden. Einige Fernseher haben dann Label mit Energieeffizienzklassen von A bis G, andere schon die neueren Label mit A++ bis E. Das liegt an einer Umstrukturierung dieser Orientierungshilfen für den Verbraucher. Was ist neu und was müssen Sie beim Kauf beachten?

Was sagen die Label?

Die Label informieren den Käufer über die wichtigsten technischen Daten eines Haushaltgerätes. Anhand von Stromverbrauch, Wasserverbrauch und zum Beispiel auch der Geräuschentwicklung sollen Kunden auf einen Blick erkennen können, ob es sich bei dem gewünschten Gerät um ein eher sparsames oder verschwenderisches Modell handelt. Sieben Farbstreifen stehen dabei für die Energieeffizienzklassen von A (dunkelgrün) bis G (rot). Dabei steht das grüne A für sparsam und das rote G für absolute Energieschleuder. Die Label sind mittlerweile mit Piktogrammen so gestaltet, dass sie ohne Sprache auskommen und somit von Käufern aus jedem Land erfasst werden können. Außerdem erfahren Sie neben Informationen zum Strom- und Wasserverbrauch auch anderes, zum Beispiel wie viel Stauvolumen der neue Kühlschrank hat und wie laut er ist.

Die Entwicklung der Label

Immer mehr Hersteller haben nach Einführung der Label dafür gesorgt, dass ihre Geräte effizienter werden und so in die Kategorie A gelangen. Das machte eine weitere Differenzierung der A- Kategorie nötig. Deshalb wurden für noch effizientere Geräte ab 2004 die Unterklassen A+, A++ und A+++ eingeführt.

Dafür fallen die schlechtesten Kategorien E, F und G nach und nach bei allen Produktgruppen weg. Bis 2020 soll für alle Gerätetypen, darunter auch Staubsauger und Heizkessel eine einheitliche Klassifizierung eingeführt werden. Stück für Stück werden so die Energieeffizienzklassen an die aktuellen Bedingungen der jeweiligen Produktgruppe angepasst. In diesem Jahr sind die Fernsehgeräte dran. Zukünftig sollen Verbraucher auch noch über aufgedruckte QR-Codes und Links an weitere Produktinformationen gelangen.

Was ist neu?

Bildrechte: IMAGO Zum 1. Januar 2017 wurde bei Fernsehgeräten die schlechteste Klasse G gestrichen. Dafür wurde die Skala nun auf A++ bis E erweitert. 2020 steht eine weitere Änderung an. Dann fällt die Energieeffizienzklasse E weg und die Klasse A wird noch um ein A+++ erweitert. Im Handel werden Sie in der Übergangszeit deshalb teils unterschiedliche Energielabel bei gleichen Produkten finden. "Was die Kennzeichnung für das einzelne Gerät aussagt, das erfragen Sie am besten im Fachhandel. Die Unterschiede und Einordnungen der Klassen sind für die Produktgruppen doch sehr groß und mitunter verwirrend. Da hilft Ihnen der Fachverkäufer am besten weiter", erklärt Carla Groß von der Verbraucherzentrale Sachsen. Außerdem haben die Verbraucherzentralen eine Liste mit den effizientesten Haushaltgeräten entwickelt, an denen Sie sich ebenfalls orientieren können.

Wer vergibt die Label