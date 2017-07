Urlaub ohne Sorgen vor überzogenen Telefongebühren: Endlich können Sie unbeschwert aus dem EU-Ausland mit dem Handy nach Hause telefonieren, die schönsten Schnappschüsse verschicken und am spanischen Strand im Web surfen, soviel Sie wollen. Konkret heißt das: Sie können nun kräftig sparen beim Anruf aus dem Urlaub. Möglich macht das seit 15. Juni die zweite Phase der EU-Regulierung für Aufschläge zur Mobilfunknutzung aus dem Ausland, kurz Roaming-Gebühren-Regelung. Die besagt, dass die Anbieter kein Extra-Geld mehr für Telefonieren, SMS und mobilen-Webzugang bei Nutzung ihres Vertrages im europäischen Ausland verlangen dürfen. Wann immer Sie also Ihr Handy im EU-Ausland nutzen, entstehen Ihnen dabei die gleichen Kosten wie zu Hause. In ein paar Fällen kann es aber dennoch teuer werden.

Und das gilt wo?

Bildrechte: MDR/IMAGO Die EU-Verordnung ist gültig in den Mitgliedsstaaten der EU, außerdem in Norwegen, Lichtenstein und Island. Und hier lauert auch schon die erste Falle: Wenn Sie eben mal einen Abstecher in die Schweiz machen, erinnern Sie sich bitte - die Schweiz ist neutral und gehört somit nicht zur EU. Auch ein beliebtes Reiseland wie die Türkei ist außen vor. Dort gelten also beim Anruf nach Hause weiterhin die teuren Regelungen. Für Großbritannien gilt die neue Regelung noch, bis die Briten ihren Brexit endgültig geschafft haben. Diesen Sommer dürfte da nix passieren, weshalb Sie preiswert von der Insel auf das Festland telefonieren können. Kleiner Tipp: Wenn Sie doch ins Nicht-EU-Ausland reisen, vergleichen Sie die Preise für eine einfache Prepaid-Karte. Oder fragen Sie beim Anbieter nach: Manche haben zum Beispiel für die Türkei eine Erweiterung der Roaming–Regeln im Programm.

Nur eine Einbahnstraße

Größter Stolperstein: Diese Regelung gilt nicht in beide Richtungen. Sie betrifft nur die Handynutzung vom Ausland nach Hause. Sie telefonieren also mit Ihrem deutschen Handyvertrag von Spanien nach Deutschland seit 15. Juni preiswert zum Normaltarif. Von Deutschland nach Spanien berechnet Ihnen Ihr Anbieter aber ein teures Auslandsgespräch, wenn Ihr Vertrag nicht ausdrücklich etwas anderes sagt. Das kritisiert Ralf Reichertz von der Verbraucherzentrale Thüringen: “Eigentlich müsste die Überschrift ja heißen: „Keine Roaming-Regeln mehr“! Alle telefonieren zum Inlandstarif des jeweiligen Anbieters in ganz Europa. Das wäre ein offener und transparenter Binnenmarkt, aber soweit reicht diese neue Regelung noch nicht.“

Was müssen Sie tun?

Eigentlich nichts. Die neue Roaming-Regel wird einfach auf Ihren aktuellen Vertrag angepasst und Sie können im Urlaub loslegen - theoretisch. In der Praxis versuchen die Anbieter, die entgangenen Einnahmen wieder einzuspielen. Altverträge könnten von Ihrem Anbieter angepasst werden. In diesem Fall hätten Sie aber ein Sonderkündigungsrecht. „Wenn Sie vor dem Urlaub noch mal in Ihren Vertrag schauen und auch das Kleingedruckte lesen, sind Sie auf der sicheren Seite“, rät unser Experte. Unter Umständen beinhaltet Ihr aktueller Vertag ein Auslandspaket, das Sie jetzt nicht mehr brauchen. Oder Sie haben einen Tarif, der kein Roaming erlaubt oder eine Obergrenze für die Nutzung aus dem Ausland beinhaltet. Im Zweifel fragen Sie lieber bei Ihrem Anbieter nach, was Ihr Vertrag konkret für die Nutzung im Ausland bedeutet. Bei Neuverträgen könnten Ihnen die Anbieter gleich neue Regeln überhelfen. Möglich sind eine Begrenzung der Gesprächsdauer, ein begrenztes Surfvolumen, das sich von der Nutzung in Deutschland unterscheidet und auch eine Begrenzung der SMS, die Sie aus dem Ausland senden dürfen.

Was zu viel ist ...

Bildrechte: IMAGO Bei den meisten Anbietern können Sie nun maximal vier Monate pro Jahr aus dem Ausland zu Ihrem Normaltarif das Handy nutzen. Diese Begrenzung schützt die Anbieter davor, dass Sie sich im Ausland einen sehr preiswerten Vertrag besorgen und damit dauerhaft in Deutschland telefonieren. Diese sogenannte Fair-Use-Grenze ist nicht genau definiert, die genannten vier Monate sind aber die Regel. Nutzen Sie Ihre Sim-Karte dennoch dauerhaft im Ausland, kann Ihr Anbieter von Ihnen einen Preisaufschlag verlangen. Auch Datenvolumen fürs Surfen, Anzahl der SMS und Gesprächsminuten können so begrenzt sein, dass irgendwann Zusatzgebühren fällig werden.

Stellen Sie das Gerät richtig ein

Lassen Sie im Urlaub Ihr Handy nicht alleine agieren. Stellen Sie lieber alle automatischen Aktualisierungen von Apps, Nachrichtendiensten usw. aus. Auch eine Navigationssoftware greift in vielen Fällen auf Ihr Datenvolumen zu. Zum Surfen nutzen Sie lieber das W-Lan Ihres Hotels.

Vorsicht EU-Außengrenzen