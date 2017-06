Günstig Neuwagen kaufen

„Geht da noch was am Preis?“ Wenn Ihnen diese Frage beim Autohändler eher schlecht bis gar nicht über die Lippen kommt, sind Sie wahrscheinlich nicht zum Feilschen geboren. Trotzdem können Sie bis zu 20 Prozent Rabatt für Ihren Neuwagen rausholen und zwar so: Sie suchen Ihr neues Auto ganz einfach bei einem Vermittlungsportal im Internet. Dort bekommen Sie die gleichen Modelle mit teilweise kräftigen Rabatten. Mehr als 5.000 Euro sind so bei einem Audi A4 gegenüber dem Listenpreis drin. Auch bei Skoda, Golf und nahezu allen anderen Marken können Sie so sparen. Die großen Internetportale bieten dabei eine telefonische Beratung und die Abwicklung aller vertraglichen Details. Beim sogenannten Onlineautokauf erhalten Sie die gleichen Garantien und Gewährleistungen wie beim Händler vor Ort.

So kommt der Rabatt zustande

Bildrechte: IMAGO Autohändler wollen immer möglichst viele Autos verkaufen. Diese simple Wahrheit führt zu verschieden Rabattaktionen zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten. Große Händler verkaufen mehr Autos als kleine Händler und können so auch mehr Rabatt auf den einzelnen Wagen geben. So kann das gleiche Auto in Deutschland zu ganz unterschiedlichen Preisen verkauft werden. Der vom Autobauer vorgeschlagene Listenpreis ist dabei nur eine Orientierungsgröße für die Händler. Die Vermittlungsportale fassen die Angebote zusammen, sodass die Preise schnell und übersichtlich verglichen werden können. Für die Händler lohnt sich diese Variante ebenfalls. Gewinnen Sie so einen viel größeren Kundenkreis als nur die Leute unmittelbar vor Ort. Und für die Vermittlung bekommen die Portale eine Provision vom Händler. Achtung: Verwechseln Sie Autovermittler nicht mit einer Autobörse. Dort stellen die Händler Ihre Neu- oder Gebrauchtwagen selbst ein. Die Preise können da sehr günstig sein, müssen es aber nicht.

So finden Sie Ihr Wunschauto

Auf den Internetseiten der Neuwagenvermittler stellen Sie mit ein paar Mausklicks bei Marke, Typ, Motor, Farbe und Ausstattung das gewünschte Auto zusammen. Für dieses individuelle Modell schicken dann die Vermittler eine Liste mit den günstigsten Angeboten von Autohändlern zu. Dafür haben die Portale Verträge mit Autohäusern in ganz Deutschland. Gibt es noch offene Fragen etwa zum Standort des Neuwagens, zu möglichen Lieferfristen, Ausstattungsbesonderheiten oder auch zur Finanzierung, können Sie diese per Telefon mit den Betreibern der Vermittlungsportale klären. Die senden dann den Vermittlungsvertrag und den Kaufvertrag des Autohändlers zur Unterschrift zu. Erst mit der Unterschrift wird das Ganze auch verbindlich. Das Auto zahlen und holen Sie dann wie gewohnt beim Händler. Sie gehen also den Kaufvertrag nicht mit dem Vermittlungsportal, sondern mit dem Autohändler ein. Alle Service- und Gewährleistungsfragen klären Sie mit ihm beziehungsweise der Vertragswerkstatt des Autoherstellers bei Ihnen in der Nähe. Kaufen Sie also das Auto an der Nordsee, müssen Sie nicht dorthin in die Werkstatt.

Die Haken bei den Vermittlern