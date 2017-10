Die Apps heißen WayGuard oder bSafe, können kostenlos aus den App-Stores aufs Smartphone geladen werden und funktionieren ähnlich: Für den Heimweg startet man die App. Die übermittelt dann ständig die eigenen GPS-Koordinaten an eine zweite Person. Bei der App WayGuard beispielsweise, die aus einem Versuchslabor der Versicherung AXA kommt, kann ein Freund oder jemand aus der Familie den Weg verfolgen. Dafür muss der andere auch die App auf dem Smartphone haben. Ähnlich funktioniert das Ganze auch bei bSafe.

Bei der App WayGuard lässt sich der eigene Heimweg auch von einer Leitstelle überwachen, die von der AXA finanziert wird. Das Unternehmen ist aktuell die einzige Versicherung, die eine Notfall-App unterstützt. Laut Sprecherin Anja Kroll ist die Leitstelle rund um die Uhr besetzt: "Wenn die Leitstelle sieht, dass sich der Nutzer nicht bewegt, gibt es drei Anrufe. Vielleicht wartet man ja nur an einer Ampel oder hat jemand getroffen. Wenn man nicht reagiert, dann wird der Notruf ausgelöst." Wer sicher zu Hause angekommen ist, kann den Begleitschutz durch Freunde oder die Leitstelle einfach stoppen. Das Schließen der App reicht.

Die Apps haben auch einen Notfallknopf, mit dem Nutzer sofort Hilfe rufen können. Ortung und Notruf funktionieren allerdings nur, wenn das Handy auch Empfang hat. Trotz dieser Einschränkung hält Buchautor Leo Martin die Apps für sinnvoll. Er hat jahrelang für den Geheimdienst im Bereich Organisierte Kriminalität gearbeitet und sagt: "Der große Nutzen solcher Apps ist, dass sie deinen Standort peilen, Hilfe alarmieren und manche sogar per Foto eventuell Beweise sichern können. Das sind alles Maßnahmen, die wichtig sind und zu denen man in einer Paniksituation eventuell nicht mehr in der Lage ist." Nutzer müssten auch nicht befürchten, für einen eventuellen Fehlalarm über die App bestraft zu werden. "Der Missbrauch von offiziellen Notrufen ist unter Strafe gestellt. Da ist aber Vorsatz gefordert. Wenn man versehentlich einen Alarm auslöst, wird das nicht bestraft", sagt Leo Martin.