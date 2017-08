Obstfliegen sind zwei bis sechs Millimeter groß und leben entweder als Wildform in Wald und Flur oder als Kulturform in der Nähe des Menschen. Komposthaufen, Obstlager oder gar die Obstschale in der Wohnung sind die beliebtesten Tummelplätze der Kultur-Obstfliege (Drosophila melaogaster). Da sie sich bei Temperaturen unter zehn Grad Celsius nicht vermehren können, haben wir von November bis März, April in der Regel Ruhe vor den Plagegeistern. Allerdings halten Sie auch sehr niedrige Temperaturen in einem bestimmten Larvenstadium aus und können so auch im Freien überwintern. Wird es dann im Frühjahr wärmer, entwickelt sich aus der Larve die fertige Obstfliege. Und macht sich – angezogen sich vom Duft gärenden Obstes – auf den Weg in unsere Wohnung.

So kommt die Fliege ins Haus

Reifende Früchte setzten Gase frei, die in der Nähe gelagertes Obst und Gemüse noch schneller reifen lassen. Ab einem bestimmten Reifegrad setzten Zucker und Hefebakterien einen Gärungsprozess in Gang. Der dabei entstehende Essiggeruch lockt die Obstfliege über Fenster und Balkontür in die Wohnung. Aber auch auf dem Obst oder Gemüse das Sie vom Einkauf mit nach Hause bringen, können schon Eier und Larven der Obstfliege mit in die Wohnung gelangen. Dort fühlen sie sich dann besonders in Obstschalen wohl. Aber auch die Eimer für Rest- oder Biomüll und die gelbe Tonne sind beliebte Nahrungs- und Brutplätze.

So wird die Fliege zum Dauergast

Zwischen den Mahlzeiten paaren sich die Obstfliegen. Aus den befruchteten Eiern können bis zu 400 Larven schlüpfen. Bildrechte: IMAGO Überall, wo es faulig riecht und möglichst auch noch feucht ist, legen die Tierchen gerne ihre Eier. Das können pro Weibchen und Durchgang bis zu 400 Stück sein. Nach spätestens 14 Tage ist der Nachwuchs bereits so weit, ebenfalls Eier zu legen. So können in knapp einem Monat theoretisch über 100.000 Fliegen aus einem einzigen Paar entstehen. Bei einer Lebensdauer von gut 50 Tagen können Obstfliegen ihre zahlreichen Enkel also eine Weile genießen.

Nicht gefährlich, aber eklig