Was ist eine One-Fits-All Matratze (OFA-Matratze)?

Die OFA-Matratze soll, wie der Name schon sagt, die richtige Matratze für jeden Menschen sein, unabhängig von seinem Gewicht, seiner Größe oder seiner bevorzugten Schlafposition. In der Regel bieten die Hersteller nur ein einziges Matratzen-Modell an, das aber zu jedem Menschen passen soll. Härtegrad und Material sind immer gleich, nur die Größe kann man passend zum Lattenrost selbst auswählen. Oft haben diese Matratzen sogar menschliche Namen wie Eve, Bruno oder Emma. Durch den Online-Verkauf fallen auch die Zwischenhändler weg. Das wirkt sich auch auf den Preis aus. So sind die One-Fits-All-Matratzen sind in der Regel günstiger als herkömmliche Modelle. Die Preise reichen von 199 bis über 500 Euro je nach Modell. Die neuen Anbieter beraten live in Chats, liefern ihre Matratzen kostenlos bis an die Haustür und gewähren ein 100-tägiges kostenloses Rückgaberecht.

OFA-Matratzen im Test

Die Stiftung Warentest hat in einem Matratzen-Test (9/2016) auch einige OFA- Matratzen unter die Lupe genommen. Die Tester wollten wissen: Halten die OFA-Matratzen, was sie versprechen? Dazu wurden die Matratzen "Bodyguard", "Smood", "Eve", "Bruno", "Muun" und "Emma" von fünf Herstellern in Kategorien wie Liegeeigenschaften, Handhabung und Haltbarkeit getestet.

Bildrechte: IMAGO Im Test konnte das Konzept der OFA-Matratze nur bedingt gut abschneiden. Die Tester kritisierten beispielsweise den Liegekomfort und die Haltbarkeit einiger Modelle. Nach ihrem Ergebnis sind die OFA-Matratzen teilweise nicht wirklich für jeden geeignet. Das führte zu einigen schlechten Noten, vor allem für die Handhabung, die mangelnde Deklaration der benutzten Textilien und auch die Geruchsbelästigung beim Auspacken. Am schlechtesten abgeschnitten hat die Schaumstoffmatratze "Eve" aus Großbritannien. Die Matratze sei zum einen zu weich, vor allem für große und schwere Menschen. Zum anderen konnte die Stiftung Warentest nach eigenen Angaben Schadstoffe nachweisen, unter anderem das Flammschutzmittel TCPP, sowie allergieauslösende Terpene, schleimhautreizende Vinylacetat und Aceton. Die Lösungsmittel verflogen zwar innerhalb eines Tages, das Flammschutzmittel jedoch nicht. Der Hersteller besserte nach: Das Brandschutzmittel ist nun nicht mehr enthalten. Bessere Noten konnten in punkto Liegeeigenschaften vergeben werden. Bis auf die Matratzen "Eve" und "Bruno" (beide Note "befriedigend") bekamen alle sechs getesteten Matratzen durchschnittlich ein "gut". Nur mit großen, schweren Körpern hatten die meisten Matratzen Probleme. Die Matratzen von "Muun" und von "Emma" erhielten jeweils ein ausreichend, weil sie laut den Verbraucherschützern aufwendig in der Handhabung waren, es eine beträchtliche Geruchsbelästigung gab und auch hier große und schwere Menschen Probleme kriegen könnten. Am besten abgeschnitten hat die "Bodyguard", die in allen Punkten ein gut bis sehr gut erreichen konnte. Sie war mit einem Preis von 199 Euro auch mit Abstand die günstigste.

Pro und Contra

Pro:

Die Hersteller der OFA-Matratzen argumentieren damit, dass sich durch eine spezielle Materialzusammensetzung die Matratze jedem Körper anpasst und dabei trotzdem punktelastisch ist. Eine geringe Retourenquote spricht dafür, dass die Kunden zufrieden sind. Für Verbraucher vorteilhaft sind hier die erleichterte Kaufentscheidung, ein universeller Härtegrad der für jeden Schlaftyp geeignet sein soll, günstige Preise durch Onlinehandel sowie Bestellung ohne Risiko, denn die Hersteller offerieren bis zu 100 Tage Probeliegen.