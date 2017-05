Online Bewerben per Handy, Tablet und Computer

Auch wenn immer mehr Unternehmen potentiellen Mitarbeitern die Bewerbung leichter machen wollen, gibt es dafür bisher noch keinen einheitlichen Weg. "Das liegt sicher auch an der Vielzahl der Anbieter auf dem Markt und an den unterschiedlichen Strukturen der Unternehmen selbst", sagt Wolfgang Tomek. Bei einigen Firmen können Bewerber auf Jobangebote gleich auf mobilen Unternehmens-Webseiten antworten und die nötigen Unterlagen hochladen. "Die kann man für solche Fälle zum Beispiel in einem Onlinespeicher vorhalten – am besten im PDF-Format, weil man da das Thema Viren weitestgehend eliminieren kann", empfiehlt der Experte. Andere Firmen setzen auf Job-Portale wie Stepstone oder Monster. Die Firmen schalten dort Stellenanzeigen, von denen Nutzer auf die Karriereseiten der Unternehmen weitergeleitet werden. "Als weitere Möglichkeit bieten die Jobportale auch ein eigenes Bewerbermanagement an. Dort trägt man sich ein und dann leitet das Portal alles weiter an die Unternehmen", sagt Wolfgang Tomek. Dafür müssen die Kontaktdaten – also Name und E-Mail-Adresse – angegeben und parallel Lebenslauf und Anschreiben hochladen werden. Das geht von der Festplatte oder aus Onlinespeichern wie Dropbox oder Google Drive.