So funktioniert es

Online-Fitness-Portale bieten per Video Fitnessübungen und Trainingsanleitungen für zu Hause an. Ähnlich wie beim Kurs im Fitnessstudio macht ein Trainer Ihnen die Übungen vor, die Sie zu Hause nachzumachen können.

Dafür müssen Sie einen Abo-Vertrag abschließen. Dann füllen Sie in den meisten Fällen einen kurzen Selbstcheck-Bogen aus, damit das Portal weiß, wie Ihr Trainingsstand ist und wie Ihre Ernährungsgewohnheiten aussehen. Meistens können Sie auch noch angeben, welches Trainingsziel Sie haben, also ob Sie etwa mehr Ausdauer, eine Gewichtsabnahme oder allgemein eine bessere Fitness versuchen wollen. Nun bekommen Sie Online-Kurse angeboten, die im Schwierigkeitsgrad auf Sie abgestimmt sind.

Das können Kurse in allen möglichen Richtungen sein: Bauch-Beine-Po, Pilates, Dance-Training oder auch Power-Workouts. Zusätzlich bieten viele Portale Gymnastik, Rückenschule und auch Schwangerschaftsgymnastik an. Oft finden Sie auch Programme wie etwa "Schlank in zehn Wochen" oder "In zwei Monaten zur Bikinifigur". Sie bekommen Empfehlungen für Ihre Ernährung, Rezepte und schließlich können Sie sich in der Community des Portals mit anderen über Ihre Trainingsfortschritte austauschen.

Angebote und Kosten

Verglichen mit einem realen Fitnessstudio sind die preiswertesten Anbieter mit monatlichen Gebühren ab 4,99 Euro sehr günstig. Sie können aber auch durchaus bis zu 19,99 Euro pro Monat ausgeben. Die Zahl der angebotenen Trainingsvideos bewegt sich entsprechend zwischen 30 und bis zu 2.500. Die meisten Angebote lassen sich zu Hause ohne zusätzliche Geräte trainieren, sodass keine zusätzlichen Kosten entstehen.

Vorsicht: Einige Anbieter ködern mit einer kostenlosen Probewoche. Dafür wird Ihnen der Zugang aber meist erst freigeschaltet, wenn Sie wenigstens das preiswerteste Abo abschließen, zum Beispiel einen Monat normales Training ohne Extraangebote. Nach der kostenlosen Probewoche wechseln Sie dann automatisch ins kostenpflichtige Abo. Vergleichen Sie hier die Angebote genau, bevor Sie sich entscheiden. Bezahlen müssen Sie in der Regel per Lastschrift, Pay Pal oder Sofort-Überweisung. Die meisten Portale bieten Abos ab einem Monat, manche erst ab drei Monaten. Fast alle sind jederzeit kündbar. Unterschiede gibt es auch in der automatischen Verlängerung des Abos.

Die Qualität

Die meisten Portale haben eine moderne und professionelle Erscheinung. Masse ist nicht gleich Klasse, deshalb ist die Anzahl der verfügbaren Trainingsvideos oder Kurse nicht entscheidend. Schauen Sie sich vor Abo-Abschluss ein paar Demo-Videos an, dann finden Sie in der Regel schnell heraus, ob Ihnen die Trainer und die Art des Trainings zusagen. Von einigen Anbietern gibt es zum Beispiel bei Youtube kostenlose Trainingseinheiten. Viele Anbieter arbeiten mit A-Lizenz-Fitnesstrainern zusammen.

Die Vorteile

Bildrechte: IMAGO Wenn Sie nicht gern mit anderen in großen Gruppen trainieren und schwitzen, wenn Ihnen Umkleideräume zu muffig sind und öffentliche Duschen ein Hygieneproblem darstellen, dann könnte ein Onlinetraining in Frage kommen.



Sie sparen sich Zeit und Geld für An- und Abfahrt und beim Training selbst müssen Sie nicht darauf warten, dass Ihr Gerät gerade frei wird. Die Kosten sind erschwinglich, die Abo-Verträge in den meisten Fällen fair und leicht kündbar.



Zeitlich und in der Wahl Ihrer Kurse sind Sie sehr flexibel. Kündigungsprobleme wie etwa beim Umzug oder dem Wechsel der Arbeitsstelle fallen weg.

Die Nachteile

Haben Sie ewig keine Turnhalle von innen gesehen, kann das Online-Fitness- Portal Ihnen unter Umständen schaden, wie der Diplom-Sportlehrer und Fitness-Experte Jürgen Reif erklärt: "Sie haben nach langer Zeit ohne Sport kein wirkliches Körpergefühl mehr, wissen nicht, wo Ihre Belastungsgrenze liegt. Die kurze Selbsteinschätzung am Anfang des Online-Trainings und die entsprechende Einteilung durch das Portal sind da nicht wirklich hilfreich." Auch wenn Sie bei manchen Anbietern ein persönliches Online-Update von Ihrem Coach bekommen, er kann Sie nicht wirklich einschätzen. Jürgen Reif bringt es auf den Punkt: "Gerade Ungeübte brauchen einen Trainer, der Sie am Anfang betreut, der Ihnen sagt, was Sie falsch machen, wie Sie die Übung wirklich ausführen müssen. Online kann Sie in ihrer Haltung niemand korrigieren und dabei können Sie wirklich viele Fehler machen." Gleiches gilt für die Intensität des Trainings. Überbeanspruchen Sie Ihre Muskeln, Bänder und Gelenke, kann das ernste Folgen haben oder Ihnen zumindest für einige Zeit den Spaß am Training nehmen. Grundsätzlich trainieren Sie ohne Anleitung auf eigenes Risiko und müssen selbst einschätzen, was für Sie gut und was zu viel des Guten ist.

Vorab-Check

Egal, wie Sie trainieren wollen, ist es immer sinnvoll, wenn Sie nach langer Pause einen Fachmann auf Ihre Werte schauen lassen. Das kann der Arzt sein, ein erfahrenen Fitnesstrainer oder Sporttherapeut. "Das ist wichtig, damit Sie wieder gut und mit dem richtigen Programm ins Training einsteigen, das ersetzt Ihnen keine Portal", erklärt Jürgen Reif.

