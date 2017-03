Wie funktioniert es?

Bei den meisten Banken funktioniert die Anfrage für einen Onlinekredit folgendermaßen: Verbraucher wählen auf der Webseite der Bank die gewünschte Laufzeit und die Höhe des Darlehens und beschreiben meist noch den Verwendungszweck. Pflicht sind zudem Angaben zum Arbeitgeber und zum monatlichen Einkommen. Die Banken überprüfen die Kundenangaben, fragen dazu in der Regel auch bei der Schufa nach und entscheiden meist innerhalb von 24 Stunden, ob sie den Kredit vergeben. Der Kreditvertrag selbst muss dann aber noch auf dem althergebrachten Weg unterschrieben werden. Dafür werden die Unterlagen für den Kredit mit der Post oder als E-Mail-Anhang versandt. "Außerdem sind da noch Prüfungspunkte eingebaut, etwa zur Identifizierung des Kunden", erklärt Stephanie Pallasch von Stiftung Warentest. Dafür müssen Kreditnehmer etwa in der Postfiliale oder beim Postboten den Personalausweis vorzeigen. Die Unterlagen werden dann an die Bank zurückgeschickt und der Kredit ausgezahlt. "Bei einigen Banken hat man dann das Geld innerhalb von ein bis zwei Tagen auf dem Konto", sagt unsere Expertin.

Vergleichsportale geben eine erste Übersicht

Bildrechte: IMAGO Aktuell werden Onlinekredite meist bis maximal 50.000 Euro vergeben. Die Banken legen auch fest, wie viel Geld sich Verbraucher mindestens leihen müssen. Beim Vergleich der Angebote helfen kostenlose Portale wie Check24, Finanzcheck oder Verivox. Dort steht meist der Anbieter mit dem niedrigsten Zinssatz für das Darlehen ganz oben. Verbraucher sollten aber beachten, dass bei vielen Onlinebanken der Zinssatz von der Zahlungskraft und damit auch vom Einkommen der Verbraucher abhängt. So prüfen die Banken unter anderem mit einem Scoring-Verfahren, ob Kunden frühere Kredite pünktlich zurückgezahlt haben. Auch der Wohnort kann eine Rolle spielen, also ob Verbraucher in einer eher wohlhabenden Gegend wohnen. Verbraucher mit schlechter Bonität bekommen häufig nicht den beworbenen günstigen Zinssatz. "Besser ist es, wenn Anbieter sogenannte 'bonitätsunabhängige' Zinssätze anbieten. Dort bekommt jeder einen Kredit zu 3,5 Prozent", sagt Stephanie Pallasch. Verbraucherschützer weisen zudem darauf hin, dass bei den Vergleichsportalen wichtige Eckpunkte für ein Darlehen keine Rolle spielen. Dazu gehöre etwa die Seriosität der Anbieter, die Laufzeit und bei Zahlungsproblemen auch die Flexiblität der Raten.

Ab ins Kleingedruckte

In der Werbung für Onlinekredite wird meist nur im Kleingedruckten darauf hingewiesen, dass nur Verbraucher mit einem regelmäßigen Einkommen das Darlehen bekommen. "Viele Onlineanbieter geben keinen Kredit an Selbstständige und Freiberufler, weil eben diese Kredite nicht besichert sind", sagt unsere Expertin. Vielen Banken würden sogar noch weiter gehen und keine Darlehen an Angestellte in der Probezeit oder mit einem befristeten Arbeitsvertrag vergeben. Im Kleingedruckten sollten Verbraucher zusätzlich auf weitere, teure Fallen achten: So verlangen viele Banken eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung, wenn Kunden das Darlehen etwa wegen einer Lohnerhöhung schneller zurückzahlen können. Das ist legal. "Einige Banken aber verzichten drauf und das ist eine sehr schöne Sache für den Kunden", sagt Stephanie Pallasch.

Teure Rettungsleinen lohnen meist nicht