Alle getesteten Portale arbeiten mit der Datenbank von "Traveltainment". Damit zahlt man für die identische Pauschalreise immer auch den identischen Preis, egal bei welchem Portal. Allerdings ist das Sortiment zum Teil ein anderes: So vermitteln Portale zum Teil nicht alle der 120 Veranstalter mit denen "Traveltainment" zusammen arbeitet. Vergleichen zwischen den Portalen kann sich also lohnen. In jedem Fall sollten Nutzer den angezeigten Preis im Blick haben. Von 30 geprüften Reisen änderte sich bei etwa jeder vierten der anfangs angezeigte Preis - meistens nach oben. Besonders negativ fiel hier "Ab-in-den-Urlaub" auf: 17 von 30 Reisen wurden letztlich teurer. Weitgehend Preisstabil blieben hingegen "Check24", "Holidaycheck"," ITS", "Schauinsland-Reisen" und "Tui".