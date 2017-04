Osterverpackungen

Bildrechte: IMAGO

Verbraucher sind wohl vor allem deshalb bereit, einen so hohen Aufpreis zu zahlen, weil die besonders aussehenden Verpackungen das subjektive Gefühl vermitteln, einen höheren Wert zu besitzen. Zugleich spielen die Hersteller auch mit der Symbolkraft der Verpackungen, so Marketingexperten. Wer ein Produkt in Herzform kauft, verschenkt bildlich gesprochen sein Herz – und ist vielleicht bereit, dafür mehr Geld auszugeben als für die schnöde quadratische Packung. Verpackungspsychologie spielt hier also eine große Rolle.