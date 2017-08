Bildrechte: IMAGO

Die Falt-Panels bieten mehrere Vorteile: Sie lassen sich zusammengeklappt sehr klein im Rucksack verstauen, bieten aufgeklappt aber mehr Fläche fürs Sonnenlicht und liefern somit auch mehr Ausgangsleistung. Damit lässt sich dann etwa ein Smartphone-Akku in anderthalb Stunden auf 70 Prozent aufladen. "Zudem kommen die Falt-Panels mit den sogenannten amorphen Zellen. Sie haben zwar nicht so einen tollen Wirkungsgrad, liefern den aber auch bei nicht so tollem Wetter", erklärt Michael Link von c’t. "Leider kommen die großen Solarpanels zum Falten meist ohne integrierten Akku. Der sollte aber dabei sein, um einen konstanten Ladestrom zu garantieren. Sonst ist das nicht gut für den Energiespeicher des Handys", sagt Stefan Kirchner.



Ähnlich sieht das auch Michael Link: "Am besten koppelt man die Solarlade-Geräte grundsätzlich mit einer Powerbank und lädt die den Tag über. Am Abend habe ich dann Strom, wenn ich ihn brauche." Stefan Kirchner rät zudem: "Man sollte auch drauf achten, dass man sein Smartphone nicht unterhalb von diesen Solarpanel aufbewahrt. Denn die Temperaturen können so hoch sein, so dass die Geräte Schaden nehmen."