Unsere Autos verändern sich. Moderne Karosserien unterscheiden sich in der Form deutlich von den Modellen von vor 30 Jahren. Sie werden immer windschnittiger und dynamischer. Viele Modelle haben hinten kleinere Fenster. Das liegt an zwei Trends: Das Dach fällt nach hinten stärker ab, um dem Auto beim Fahren mehr Dynamik zu verleihen. Zum Zweiten wird die so genannte Schulter höher. Ergebnis: Die Rückfenster sind kleiner und man sieht weniger. Dabei ist gerade der Blick nach hinten wichtig, denn die meisten Parkunfälle passieren beim Rückwärtsfahren. Hinzu kommt, dass moderne Autos im Durchschnitt immer größer werden, die Parklücken im Gegenzug jedoch nicht „mitwachsen“. Gerade in Städten drängen sich zudem immer mehr Autos in immer weniger Parklücken.